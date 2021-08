¿Ya para qué?

¿Ya para qué llorar?

Las flores se han marchitado,

el amor ha salido

corriendo a esconderse

y no queda nada

por salvar.

¿Ya para qué desbordar llanto?

Si las lágrimas no tienen

valor alguno,

han perdido significado y

ése tacto que

solía caracterizarlas.

¿Ya para qué sufrir?

El corazón está en pedazos,

no hay piedad en la derrota y

en continuar aplastando

los fragmentos de una ilusión,

que ha sido destruida

las veces suficientes como

para terminar siendo ceniza.

¿Ya para qué amarte?

Si tú no lo mereces y

a mí a fin de cuentas…

No me sirve de nada.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet