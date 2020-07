William y Harry, en la mira por irregularidades en los fondos de sus fundaciones

(AGENCIAS)

21 de Julio de 2020.- Ahora el escándalo no solo lo protagoniza el príncipe Harry, sino también el príncipe William y es que, ambos fueron acusados de un traspaso ilegal, según una denuncia presentada ante la Comisión de Caridad, el organismo encargado de regular a las organizaciones benéficas de Inglaterra y Gales.

Graham Smith, CEO de Republic, una organización activista que pide la abolición de la monarquía, denunció que, tras la separación real de Meghan Markle y el príncipe Harry , la Royal Foundation les otorgó 145 mil libras para lanzar la Sussex Royal , y una cantidad similar para Travalyst , el proyecto de turismo sostenible del ahora duque de Sussex . Y esta transacción podría ser ilegal.

“Estas dos organizaciones benéficas parecen estar incumpliendo las pautas relativas al uso adecuado de fondos de caridad y pueden estar vulnerando su deber de actuar de manera independiente y exclusivamente en interés de sus objetivos”, dice en la denuncia, según publicó el portal español Vanitatis.

“La Royal Foundation hizo un pago de 145 mil libras a Sussex Royal y 144, 901 a una organización no benéfica (Travalyst). En ambos casos parece que la única razón para la decisión fue la relación personal entre dos patrocinadores, el duque de Sussex y el duque de Cambridge […] el objetivo principal de los pagos parece apoyar al hermano de un patrocinador en lugar de los objetivos de la Royal Foundation (en primera instancia) y apoyar el propio proyecto favorito del administrador”.

Independientemente de si esto es verdad, lo que sí es un hecho es que la Sussex Royal ya no funciona como tal, y ahora, Meghan y Harry trabajan bajo Travalist , que según Graham no es una organización benéfica, sino empresarial. Todavía no hay certeza de que la Comisión de Caridad inicie una investigación hacia la royal couple, por quedarse con 300 mil libras que no son propiamente de su bolsillo.

Según el medio antes citado, un portavoz de la Royal Foundation aseguró que los pagos otorgados a la Sussex Royal fueron para apoyar el trabajo caritativo del duque y la duquesa de Sussex , una acción que estaba totalmente en la línea de requisitos y en su momento se informaron de manera transparente.

