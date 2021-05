Vive Coahuila procesos selectivos rumbo a los Nacionales CONADE 2021

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 14 de Mayo de 2021.- Coahuila vivió unos días de mucha actividad deportiva al llevarse a cabo en nuestra entidad diversos procesos selectivos rumbo a los juegos Nacionales CONADE 2021.

Controles técnicos, selectivos estatales, regionales y macro regionales se realizaron tanto en Torreón como en Saltillo, todos con el objetivo de llegar a la última instancia de esta justa nacional.

TENIS DE MESA

Saltillo fue sede del macro regional de Tenis de Mesa, en el que participaron 67 jugadores de los estados de Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila.

En este evento que se desarrolló en el Gimnasio “José de las Fuentes”, Coahuila logró obtener cuatro boletos a los Nacionales 2021 en las modalidades Equipo Femenil Sub 15, Equipo Varonil Sub 15, así como en individuales con Sofía Serna Cedillo en Femenil Sub 19, y Jesús Francisco Almaraz Arias en Sub-19 Varonil.

AJEDREZ

En lo que respecta al también llamado “Deporte Ciencia”, la Selección Coahuila logró calificar a cinco jugadores a los Nacionales CONADE 2021, al celebrarse de manera virtual el regional de la especialidad, en el que participaron jugadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Los cinco jugadores de Coahuila que obtuvieron su pase a la fase nacional son: Marian Anabella Ramírez, Shara Johana Ramírez, Alejandro Téllez, Génesis Martínez y Gonzalo Esteban Jara.

TAEKWONDO

En el Gimnasio “Manuel de Jesús Morales”, de la Unidad Deportiva de la UA de C en Saltillo, el Taekwondo tuvo su proceso estatal para definir a los atletas que nos representarán a Coahuila en la siguiente etapa rumbo a los Nacionales CONADE 2021.

Fueron más de 100 deportistas los que participaron en este selectivo estatal en las modalidades de Poomsae y Kyorugui, y de los cuales 42 taekwondoínes seguirán en la búsqueda de un lugar en la fase final.

NATACIÓN

Por su parte, la disciplina de Natación tuvo un control técnico en la Ciudad de Torreón, cuyo objetivo fue es determinar la situación actual de los atletas tanto física, técnica y mentalmente.

Además de homologar el entrenamiento rumbo a los juegos Nacionales CONADE 2021 al practicar en conjunto, medir tiempos en pruebas con toque electrónico, así como la aplicación de test específicos.

En esta concentración participaron nadadores en su mayoría de Torreón, así como también de Saltillo y Piedras Negras, quienes entrenaron durante todo el fin de semana en la alberca de la Unidad Deportiva Torreón.

