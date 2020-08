Villalpando pide honestidad a contagiados por coronavirus

Ciudad de México a 31 de Julio de 2020.- El volante de Chivas, Dieter Villalpando, pidió honestidad a todos aquellos integrantes de clubes dentro de la Liga MX si en algún momento resultan contagiados por coronavirus, que se reporte en la manera adecuada aun pese a ser asintomático, pues eso ayudará a evitar que el virus siga esparciéndose entre otros futbolistas, cuerpos técnicos, integrantes de los clubes y las familias de estos.

Los contagios en la Liga MX siguen en ascenso y no para el número de infectados dentro de involucrados los clubes del fútbol mexicano.

Resulta inevitable el contagio»

«Esperemos que los contagiados puedan bajar y que nosotros como clubes y como Chivas nos cuidemos de la mejor manera, que sí lo estamos haciendo, pero resulta inevitable el contagio. Que nos sigamos cuidando y cuando alguien resulte positivo, que lo diga, porque si nos lo guardamos de alguien que haya salido positivo pero resulta ser asintomático y lo dejan seguir entrenando, creo que eso no es valido, debemos cuidarnos los unos a los otros», expresó Dieter Villalpando.

Al respecto, en Chivas se han tomado reservas pertinentes. Cuando surgen casos nuevos, aquellos que hayan tenido un contacto directo o cercano con ese nuevo caso, son aislados del resto del plantel.

Sobre esta situación, en la cual Chivas fue uno de los clubes que mayor número de casos presentaron en las últimas dos semanas -solamente han sido superados por Bravos, que tuvo nueve casos en los pasados quince días-, Villalpando acepta que es un riesgo que los propios futbolistas del Guadalajara decidieron tomar, al participar en la Copa por México, donde tuvieron que viajar a la Ciudad de México a disputar dos encuentros y ello pudo detonar el incremento de contagiados.

«Lo tomo como un riesgo que todos queríamos tomar, antes de que empezara el torneo nos preguntaron si queríamos jugar o si estábamos de acuerdo con los viajes. Llevábamos mas de tres meses encerrados y queríamos jugar, sabíamos eso y corrimos el riesgo, estas son las consecuencias, pero no pasa nada, pudimos habernos contagiado en nuestra casa, o en algún viaje, no lo sabemos», indicó.

Sin minutos, imposible consolidarse

Sobre su desempeño deportivo, Dieter Villalpando fue cuestionado sobre su presente en el Guadalajara. Desde su arribo al club no ha podido jugar más de siete juegos como titular en forma consecutiva, pues fue justamente en su primer torneo donde consiguió esa marca arrancando dentro del once titular.

En el torneo Clausura 2019, jugó de la Jornada 6 a la Jornada 12 como titular de forma ininterrumpida, de la mano del paraguayo José Saturnino Cardozo, quien solicitó su llegada a la entidad rojiblanca.

«Van cuatro torneos, uno de ellos en donde (José) Cardozo fue cuando me trajo y me lesioné en el primer partido, solo ahí tuve mas de cinco partidos seguidos. Después vinieron Tomas Boy y Luis Fernando Tena y no he tenido la continuidad que yo quisiera. No puedo consolidarme si no tengo los minutos deseados. Sí he quedado a deber un poco, pero he cumplido en los minutos que tengo; no estoy conforme, quiero más, pero sí he cumplido en los minutos que he tenido», expuso.

