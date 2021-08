Vicente Fernández sigue estable, pero es alimentado por una sonda

(AGENCIAS) 31 de agosto de 2021.- Vicente Fernández continúa en terapia intensiva y su estado de salud es “estacionario”. Así lo reportaron los médicos que lo atienden en el Hospital Country 2000 desde hace 24 días.

Durante el nuevo parte médico que se dio a conocer la tarde del lunes, los doctores informaron que además, por el momento el cantante es alimentado por una sonda.

“Cabe señalar que el viernes por la noche, derivado de las secuelas de su enfermedad y la incapacidad para poder realizar una deglución efectiva y por el tiempo de evolución fue necesario colocar una sonda de alimentación especial, denominado gastroctomía, una sonda que se coloca sobre el estómago por mínima invasión, un procedimiento que se llevó a cabo sin eventualidades, sin complicación. Al momento se utiliza realizando una alimentación por esa vía, todo para dar confort, retirar la sonda de alimentación que tenía por la nariz”, se explicó durante la breve conferencia de prensa organizada en el hospital.

A nivel neurológico, se añadió, el “Charro de Huentitán” es capaz de asentir con la cabeza, la mirada, además de que ha habido un avance en cuanto al tema pulmonar se refiere.

“Ya mantiene un poco más de respiración espontánea, mantiene una respiración constante él solito, se tiene que estar poniendo en forma intermitente en modo controlado, pero ya tiene ventilaciones espontáneas; eso es muy bueno, esperamos en breve progresar y poderle colocar nada más oxígeno a través de la traqueostomía”, se informó.

Aunque la presión arterial de Vicente Fernández ha sido inconstante, a nivel cardiovascular el cantante se ha mantenido estable.

«En relación con lo urinario no ha mostrado datos de infección, ya que él de manera intermitente había tenido infecciones previamente, cosa que durante su hospitalización no ha presentado. Continuamos con la parte de rehabilitación que es la parte más fundamental en este momento, lo cual va a llevar un periodo de tiempo indeterminado; aquí no estamos exentos de complicaciones de los pacientes que se presenta cuando se mantienen en terapia intensiva de tiempo prolongado donde los mayores problemas pueden ser las cuestiones infecciosas o las cuestiones de la circulación, pero al momento el señor Vicente Fernández Gómez se mantiene muy estable”.

Finalmente, los médicos aseguraron que es falsa la noticia de que una persona se hubiera colado hasta la habitación de Vicente Fernández, burlando la seguridad del hospital.

“Esto no es cierto, no ocurrió así, nuestras medidas de seguridad con todos los pacientes son las adecuadas, son las correctas; inclusive tenemos como medida de seguridad en los recién nacidos una estrategia que se llama baby match, en donde desde que nace un bebé se le coloca una pulsera y esa pulsera se le coloca a su mamá y siempre están sincronizados. Las medidas de seguridad del hospital Country 2000 son las correctas», se aseguró.

