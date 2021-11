Vestigios

Me abrazo a ti a través

de la ausencia,

siento como algo se desgarra

en el interior de mi pecho,

puede ser el desprendimiento

de la calma que me has arrebatado

con el frío de tu silencio.

Al sentirte tan lejos

el vacío ha regresado,

dando paso a la angustia y

a miles de dudas que me

quitan el sueño,

tras varios meses en sequía

hoy vuelvo a la necesidad

de tus bravíos besos.

Te extraño tanto ésta noche y

al cerciorarme de la rapidez de

tu fuga me vuelvo frágil,

casi puedo sentir el ardor

de mis dedos que te buscan

pero jamás te encuentran.

Regresa el reclamo de

tu partida y

me culpo a mí misma

mientras te siento a través

de éstas letras.

De nuevo sola entre páginas

desnudas que termino

vistiendo con los sentimientos

que no me atrevo a pintar

sobre ti.

