Verónica Castro cambió su testamento: «Ya puedo irme súper tranquila y en paz»

(AGENCIAS) 18 de Diciembre de 2020.- Verónica Castro dice que ya puede morir tranquila, pues su última voluntad, al menos en cuanto a sus bienes se refiere, ya la dejó más que establecida en el nuevo testamento que tuvo que hacer.

La actriz contó al programa Ventaneando que desde hace varios años ya tenía listo el documento, pero la muerte de su mamá, Socorro Castro, ocurrida el 25 de abril de este año, cambió todo, pues ella era su única heredera.

“Hice otra vez mi testamento porque ya había quedado viejo. Todo se lo había dejado a mi mamá. Hubo que cambiar cosas, entonces lo volví a hacer”, explicó al programa dirigido por Pati Chapoy.

“Yo sí me puedo morir mañana súper tranquila y en paz. No tengo pendientes de decir ‘Ay, debo por acá, ay, debo hacer tal cosa. Ya hice de todo, estoy tranquila conmigo”, afirmó.

El único miedo al que se enfrenta a diario es a contagiarse de coronavirus; de hecho, Verónica Castro ha preferido no salir de su casa para evitar enfermarse y se lo toma tan en serio que incluso su hijo Michelle ya la regañó.

“Me dice mi hijo: ‘Mamá, ¿vas a dejar de vivir? ¿Te la vas a pasar aquí encerrada con miedo y el tapabocas? Pues te vas a morir aquí adentro’.

Estas palabras hicieron recapacitar a la diva de las telenovelas. “Tiene toda la razón. Si no sales, si no te atreves un poquito, si no vives lo que se te antoja, lo que te gusta, si no comes lo que quieres, si no ves a quien tú quieres, ese tipo de cosas, de todas maneras te vas a morir”.

Está tan decidida a vencer su temor que incluso en breve viajará a Acapulco, pues tiene muchas ganas de ver una vez más la emblemática bahía del puerto mexicano.

«Me voy a arriesgar porque si me quedo aquí, me voy a morir y si salgo, también. Entonces ¡mejor voy a salir!», finalizó.

