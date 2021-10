Vamos a ser vigilantes del Paquete Económico 2022, para que México recupere su brillo, Omar Castañeda

Ciudad de México a 20 de octubre 2021.- En el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura se aprobó, en lo general, por 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 remitida por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.



El Diputado Federal del Distrito 02 de Durango, Omar Castañeda mencionó que con esta entrega del Paquete Económico 2022, se recibieron para su discusión y posterior aprobación con fecha límite del 20 de octubre 2021, cuatro componentes: Los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal, el cual busca contribuir al desarrollo económico y social incluyente, así como generar un clima favorable para la inversión.



Lo anterior, añadió, está basado en tres pilares que buscan: estabilidad y solidez de las finanzas públicas, reducir las brechas de desigualdad e impulsar el mercado interno y detonar proyectos integrales para desarrollos regionales en el país.



Señaló, que México no tiene recursos porque los ex presidentes se encargaron de endeudar al país de una manera cínica protegiendo a banqueros, compadres y amigos a costa de todos los mexicanos, pero el pueblo ya los tiene identificados.



“Hoy la oposición viene a rasgarse las vestiduras, ya no pueden engañar al pueblo de México con su cinismo e hipocresía, el principal objetivo del Paquete Fiscal 2022 que presenta el Gobierno Federal, es salvar a la nación y enderezar al barco, vamos a seguir construyendo la patria nueva»



Destacó que México llegará al 2022 sin incrementar impuestos, con estabilidad y en mejores condiciones que muchos otros países con niveles de desarrollo similares al nuestro.



Además, afirmó que no es posible que en México cuente con algunos de los millonarios más grandes del mundo, cuando hay gente con mucha pobreza y muriendo de hambre en el país, todo esto gracias a las leyes torcidas que realizó el PRIAN, no podemos tener gobierno rico con pueblo pobre.



“Es importante que los recursos se destinen a resolver las principales necesidades del pueblo, y que los recortes no sean en los rubros donde más afecta a las y los ciudadanos” finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet