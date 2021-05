“Vamos a ganar, lo dice la gente en la calle y las encuestas que traemos”: JZI

Torreón, Coahuila a 29 de mayo de 2021.- Este sábado se realizó el último volanteo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Diputado Federal por el distrito 05 de Torreón, Jorge Zermeño Infante, previo al inicio de la veda electoral para la jornada del domingo 06 de junio.

Reconociendo que esta actividad fue habitual los fines de semana desde el arranque de su campaña, el candidato aprovechó para agradecer la confianza, respaldo y colaboración de los ciudadanos en esta etapa. De coche en coche en el crucero de Bulevar Independencia y Calzada Colón, Zermeño Infante pidió la participación de todos en la elección que está en puerta. “Faltan unos días para decidir el rumbo que tomará este municipio y México entero; que nadie se quede sin ejercer su voto de manera libre. Esa es la mejor forma de expresar lo que queremos como ciudadanos”.

Por espacio de dos horas y con la presencia activa del candidato a la alcaldía de Torreón, Marcelo Torres Cofiño, Acción Nacional refrendó su compromiso de seguir poniendo el ejemplo con gobiernos honestos, trabajando en todos los temas que le interesan a la sociedad; seguridad, promoción, inversión y empleo, movilidad; alzando la voz para lograr un bienestar común y no de unos cuantos.

Con su experiencia al haber sido Diputado Federal en dos ocasiones y Presidente de la Cámara Alta, Zermeño Infante dijo estar listo para cumplir de manera responsable y digna con esta nueva encomienda que se suma a su carrera política y por tanto, pone de manifiesto la eficacia de su trabajo y la confianza que tiene de la gente. “El tiempo no cambia la necesidad de los ciudadanos de ser representados por políticos que no tengan miedo de hablar y consensuar; de elegir a gente no sólo preparada profesionalmente, sino que tenga hambre de hacer por cambiar las cosas. Jorge Zermeño es un hombre de palabra y congruente”.

Rodeado de su familia y su equipo de avanzada, el candidato calificó esta campaña como alegre y participativa, donde también en lo personal le permitido refrendar la confianza que la ciudadanía le tiene. “Vamos a ganar, así lo dice la gente en la calle y las encuestas que traemos; el próximo domingo estaremos celebrando el triunfo de Torreón y de México con Acción Nacional”.

Finalmente, Jorge Zermeño se dijo confiado en que se desarrolle una fiesta cívica en total tranquilidad, por lo que hizo un llamado a la asistencia en las urnas, para hacerlo en familia y desde temprana hora

