Vadhir habla sobre la polémica relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

(AGENCIAS) 26 de julio de 2021.- Es bien sabido que entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no existe una buena relación, pues en varias ocasiones el actor ha confirmado que su romance no acabó en los mejores términos y que debido a esto no podía convivir tan seguido con su hijo José Eduardo, a quien procreó con la actriz.

Con el paso de los años, la relación entre José Eduardo y Eugenio se volvió más cercana, al igual que con su hermano mayor Vadhir, quien recientemente habló sobre la polémica entre la mamá de su hermano y su papá.

Vadhir Derbez estuvo como invitado al programa de YouTube ‘La Cotorrisa’ en donde promocionó su más reciente película ‘El Mesero’, pero durante la charla salió a relucir el tema de su familia y la relación que mantiene con su papá y sus hermanos.

El joven actor declaró que nunca se ha peleado con sus hermanos debido a que desde niños nunca vivieron en la misma casa, ya que todos son hijos de diferentes relaciones que tuvo Eugenio Derbez.

Ante esto, Vadhir aclaró que su mamá nunca le metió malas ideas en contra de su padre. “Yo sí siento que nuestras mamás no nos metieron tanta basura, o bueno, mínimo la mía”.

Ante el comentario de Vadhir, el conductor Slobotzky hizo referencia a la mala relación que existe entre Eugenio y Victoria Ruffo. “Porque lo que es Victoria”, dijo el conductor del podcast.

Tras el comentario, el hermano mayor de José Eduardo Derbez comenzó a reírse. “No, no. Yo le juro señora Victoria… ya no llore”, bromeó Vadhir.

Hasta el momento, ni Eugenio Derbez o Victoria Ruffo no se han pronunciado respecto, ni tampoco José Eduardo Derbez quien mantiene una excelente relación con sus hermanos, pero en especial con Vadhir.

En diferentes ocasiones Eugenio Derbez ha asegurado que Victoria Ruffo no le permitía ver a José Eduardo por lo que tuvo que incluso disfrazarse para poder estar cerca de su hijo.

