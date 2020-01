Vadhir Derbez probará suerte en Hollywood, participará en película de terror

(AGENCIAS)

17 de Enero de 2020.- Vadhir Derbez sigue dando pasos firmes en su carrera, luego de probar con la conducción, el hijo de Eugenio Derbez sigue el camino de su padre y explotará al máximo su faceta actoral nada más y nada menos que en Hollywood y lo hará con una cinta de terror.

De acuerdo a lo reportado por Deadline, Vadhir protagonizará la cinta de terror The Seventh Day junto a Guy. La historia está escrita y dirigida por Justin P. Lange, quien en 2018 nos presentó The Dark, su primer largometraje.

La historia es descrita como “Training Day conoce a The Exorcist” debido a que nos contará el viaje de un exorcista renombrado junto a un nuevo sacerdote que comienza su entrenamiento de exorcismo. Las barreras entre el bien y el mal, entre la Tierra y el Infierno se desdibujarán a medida que avance la preparación.

«Encontrar a alguien que pueda enfrentarse cara a cara con Guy Pearce no es tarea fácil, pero estoy seguro de que hemos encontrado a nuestro hombre con Vadhir Derbez», aseguró el director del filme.

La película será producida a través de la productora Fangoria y se espera que su rodaje se sitúe en Dallas y Nueva Orleans, el cual podría comenzar en febrero.

Pese a que todo parece estar más que listo, hasta el momento no hay fecha tentativa de estreno. Recientemente el joven actor causó polémica en redes sociales tras compartir una imagen en la que aparece «arriesgando su vida”, lo que de inmediato alarmó a sus seguidores.

«Yo aferrándome a tu amor así. Me Hanging on to your love like. @nyusage increíble trabajo!», describió en su publicación.

En la fotografía, el también conductor aparece sosteniéndose desde lo alto de un edificio, supuestamente, sólo con las manos.

Entre sus seguidores, algunas personas se sorprendieron tanto, que le recomendaron no arriesgar la vida por una selfie y no es para menos, pues según el Journal of Family Medecine and Primary Care, de octubre de 2011 a noviembre de 2017 murieron 259 personas por tratar de obtener la mejor selfie, sin embargo, para tranquilidad de todos, la foto se trató simplemente de un gran efecto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...