Vacunas de CanSino tuvieron “accidente de red de frío”; no se estropearon, afirman

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Marzo de 2021.- La Secretaría de Salud informa que se recibió un memorándum de autoridades federales que especifica:

1.- La vacuna recibida el pasado domingo 7 de marzo presentada por SINOVAC Life Sciences Co., Ltd, se mantiene en condición de estabilidad a no más de 14 días, a 25 grados centígrados, y a no más de 5 días, a 37 grados centígrados.

2.- Garantiza que dicho lote conserva los estándares de traslado y conservación.

3.- Instruye a las autoridades a administrar el biológico en los municipios y población programada.

Estas precisiones surgen dada la información difundida recientemente en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Es necesario precisar que el proceso de vacunación —con base al aval técnico— se mantiene.

El memorándum está fechado este 9 de marzo y está firmado por el Director del Centro de Atención a la Salud de la Infancia y a la Adolescencia (CENSIA), Dr. José Luis Díaz Ortega.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet