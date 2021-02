Vacunación COVID de Margarita, “Diosa de la Cumbia”, causa polémica

Ciudad de México a 23 de Febrero de 2021.- La cantante Margarita, conocida en el mundo de la música como “La Diosa de la Cumbia”, fue vacunada contra el COVID-19 y de inmediato este hecho ha provocado polémica en redes sociales.

Margarita, de nacionalidad colombiana y mexicana, fue inoculada en el municipio de Motul, Yucatán.

La cantante de éxitos como “Qué nadie sepa mi sufrir” se ha vuelto viral luego de que se filtrara un video en donde se le puede observar invitando a la gente a vacunarse contra el COVID-19

Luego de que la publicación se hiciera del dominio público, algunos de sus seguidores no tardaron en felicitarla por recibir su vacuna contra el COVID-19; sin embargo, también hubo quienes la criticaron por movilizarse hasta el municipio de Motul para recibirla la dosis.

La polémica reside en que la cantante ha expresado que su domicilio se encuentra en Mérida y no en Motul.

Por esa razón, algunos usuarios de redes sociales la han criticado, ya que las vacunas supuestamente eran exclusivamente para gente de esa localidad de Yucatán.

Además, otros usuarios de redes sociales han expresado su extrañeza de que se haya vacunado en una clínica del ISSSTE de Motul.

Margarita, “la Diosa de la Cumbia”, tiene 60 años, segúninformación publicada por diversos sitios de internet, por lo tanto, la cantante cuenta con la edad mínima para recibir su vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con el esquema de vacunación que ha programado el Gobierno Federal, pues forma parte de la población de adultos mayores.

En redes sociales, usuarios han publicado videos en donde se puede ver y escuchar a Margarita invitar a la gente a vacunarse.

Durante la grabación se puede escuchar a la cantante decir a la ciudadanía que no tengan miedo de aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

“Soy Margarita, la diosa de la cumbia, yo ya me vacuné, por favor no le tengan miedo a la vacuna, vengan a Motul todos los que son motuleños, por favor vacunense todos los yucatecos… no le tengan miedo, hay que hacerlo para que yo vuelva a cantar”.