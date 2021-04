Única queja que tuvo Felipe de la Reina Isabel II

(AGENCIAS) 23 de Abril de 2021.- Todo parece indicar que el duque de Edimburgo , quien falleció el pasado 9 de abril a los 99 años, solo tuvo una sola queja de su esposa, la reina Isabel II, durante sus 73 años de casados y con cuatro hijos en común, según informó el biógrafo real Gyles Brandreth.

A propósito del cumpleaños 95 de la soberana, Gyles reveló en el programa de televisión Lorraine, el príncipe Felipe a menudo se quejaba de que la soberana siempre estaba al teléfono, con quien tenía una amistad de 40 años. “[El duque de Edimburgo] me dijo: ‘Dios, ella nunca ha colgado el teléfono. Nunca ha colgado el teléfono, ¿Con quién está hablando? La única vez que se quejó de la reina”.

“Sabía que toda su vida fue apoyar a la reina, nunca se equivocó, siempre aparecía el día correcto, el uniforme correcto a tiempo, un paso detrás de ella”, agregó el experto real.

El biógrafo real también aprovechó el momento para recordar otros momentos que vivió junto al duque de Edimburgo , a quien conoció a través de un interés por la beneficencia compartido. El experto real aseguró que el hombre podía ser “bastante aterrador, divertido y serio”.

“Cuando en la década de 1990 le dije que quería convertirme en diputado, me miró horrorizado como si ‘pudiera imaginarse algo tan estúpido’”, recordó Gyles cuando el duque lo ayudó.

“Dijo: ‘Bueno, ¿has estado en Westminster?’ y dije que no había estado, ‘¿No has estado en las casas del Parlamento? No puedo creerlo’. De todos modos, al día siguiente me invitó a la Apertura Estatal del Parlamento como invitado, como invitado de él y la reina…increíble”, señaló Gyles.

“Cuando perdí mi puesto, no se sorprendió. Pero me llamó y dijo: ‘¿Puedo hacer algo?, mala suerte’. Y le dije: ‘Bueno señor, voy a volver al periodismo”.

Entre otros datos que dio a conocer Gyles sobre el matrimonio real, también afirmó que la reina Isabel a menudo llama por las noches a su gerente de carreras para hablar sobre sus caballos, y es que, la soberana tiene una gran afición por estos animales desde que era muy joven.

