UNEDIF Coahuila, un servicio que reintegra a las personas con discapacidad a la sociedad: Marcela Gorgón

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 03 de Agosto 2020.- “El programa de transporte especializado UNEDIF no sólo brinda a las personas con discapacidad la posibilidad de trasladarse a sus consultas o terapias médicas, sino que también les proporciona la posibilidad de reintegrarse a la sociedad”, afirmó la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón.

“Más allá de los esfuerzos encaminados a la accesibilidad y la movilidad de la población con discapacidad a través del transporte UNEDIF, buscamos la inclusión de este sector vulnerable en todos los aspectos de su vida cotidiana. La discapacidad está presente en muchas de las familias, por lo que es ahí donde debe comenzar el apoyo que les permita garantizar su participación plena e igualitaria”, agregó.

Además de ello, los operadores cuentan con una oportunidad laboral, llevando el sustento a sus familias y la satisfacción de servir a las personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, UNEDIF cuenta con 124 unidades, que de enero a la fecha han realizado más de 83 mil traslados.

Además, el DIF Coahuila entrega subsidios a 83 operadores de estos vehículos y a un padrón de beneficiarios conformado por personas en situación de alta vulnerabilidad.

“En DIF Coahuila nos esforzamos todos los días para dar respuesta a las necesidades de las personas con y sin discapacidad, es un orgullo saber que cada día podemos atenderlos mejor. Nos inspira su esfuerzo y las ganas que tienen de salir adelante”, dijo Marcela Gorgón.

TESTIMONIOS DE VIDA

La señora Yolanda Medina Torres vive con discapacidad motriz y depende de una silla de ruedas para su movilidad.

Ella se muestra agradecida con la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, señora Marcela Gorgón, y con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, porque gracias a UNEDIF le brindan la oportunidad de integrarse a la sociedad.

“Antes no teníamos esta oportunidad, esta facilidad de salir de casa, ya que no había medios para podernos mover. Tengo conocidos, amistades así en mi situación, que tenían mucho tiempo de no salir de sus casas y gracias a estos transportes pues ya podemos disfrutar un poquito más”, señaló.

A su vez, Fidel Guillermo Moreno, quien vive con una discapacidad en sus extremidades superiores, lleva más de seis años como operador de UNEDIF, lo que le permitió contar con un trabajo digno y la oportunidad de apoyar a las personas que como él viven con algún tipo de discapacidad.

“Gracias al gobernador Miguel Riquelme y a la señora Marcela Gorgón tenemos la misión de apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad a integrarse a la sociedad, en donde hemos sacado a muchas personas adelante en su vida social, laboral o sus consultas”, dijo.

Fidel Moreno comenta que algunos de sus beneficiarios son adultos mayores de 90 años de edad, quienes ya se encontraban postrados en sus casas sin salir a la calle.

“Algunos ya tenía bastante tiempo que no salían de su casa y los empecé a mover, a sacar a que se integraran a ver a sus familiares y a muchas experiencias que por su falta de movilidad no habían vivido”.

Esta es una de las grandes satisfacciones que Fidel ha vivido gracias a UNEDIF, programa que además de proporcionarle un sustento, le brinda una satisfacción personal.

“Gracias a este trabajo yo he sacado adelante a mi familia y me dan la oportunidad de ser útil a la sociedad. Yo también tengo una discapacidad y es un poquito difícil integrarse a la sociedad y en UNEDIF me siento útil. Ha cambiado mi vida un cien por ciento, después de que antes no tenía oportunidades laborales”.

Con esta y otras acciones, el Gobierno del Estado y DIF Coahuila cumple con su compromiso de impulsar acciones encaminadas a fortalecer un Coahuila incluyente.

