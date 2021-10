Últimos días de registro para la Cartilla de Servicio Militar en Lerdo

Lerdo, Durango a 12 de octubre 2021.- Este viernes 15 de octubre es el último día para realizar el registro de la Cartilla de Servicio Militar Nacional para la clase 2003 y remisos.

Se les recuerda a los interesados acudir con vestimenta presentable (no shorts, pantalones rotos, ni sandalias) a las oficinas de Junta Municipal de Reclutamiento, en la Unidad Administrativa de San Isidro, una cuadra antes del panteón municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la siguiente documentación; acta de nacimiento en formato actual, certificado de estudios o constancia actual (no mayor a dos meses), y si se es remiso, credencial de elector, importante acudir con documentos originales y copias.

Además de 5 fotografías de estudio tamaño cartilla, fondo blanco, camisa blanca, frente despejada, sin bigote ni barba, con patillas cortas, ceja natural (no depilada), cabello sin tinte, corte de cabello máquina n° 1 en las laterales y máquina n° 2 en la parte superior. Sin collares, piercings o aretes.

Por otra parte, cabe mencionar que en el mes de diciembre se llevará a cabo la entrega de liberación de la cartilla de servicio militar para la clase 2002, en las instalaciones de la Unidad Deportiva de la ciudad, ubicada sobre el boulevard Miguel Alemán.

De la misma manera, para recibir la liberación de su cartilla, se deberá presentar el recibo que les fue entregado por su cartilla y copia de identificación vigente con fotografía, así como acudir con pelo corto, sin tinte, no barba ni bigote, con patillas cortas, cejas naturales (no depiladas), sin accesorios como collares, piercings o aretes, y no shorts, pantalones rotos, ni sandalias.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet