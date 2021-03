Ultimátum en Chivas… “El que no se entregue no va a seguir”, afirma Peláez

Ciudad de México a 16 de Marzo de 2021.- La derrota en el Clásico contra América sigue calando en el interior de Chivas, al grado de que Ricardo Peláez, presidente deportivo, lanzó un ultimátum para quien no se entregue en el club.

“O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas, futbolista que no se rompa el alma no va a poder seguir, lo mismo para la directiva.

“La actitud no es negociable. El que no se entregue en cuerpo y alma no va a seguir, así de sencillo”, expresó el directivo rojiblanco.

DISCULPAS A LA AFICIÓN

Peláez dio una conferencia de prensa junto al técnico Víctor Manuel Vucetich, quienes dieron la cara para ofrecer disculpas.

“Estamos avergonzados por la actuación que tuvimos ayer y a lo largo del torneo. Es dar la cara. No hemos estado ni cerca de dar espectáculo y de los resultados que la gente demanda”, expresó el directivo.

Peláez dejó claro en la conferencia de prensa, que no tiene pensado bajarse del barco y si le tocará salir de la institución no tiene la intensión de cobrar ni siquiera su finiquito.

“No voy a tirar la toalla, si me voy a ir es sin cobrar un centavo, asumo que soy el responsable. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury”, explicó.

CONFIANZA EN ‘VUCE’

El directivo fue tajante al asegurar que hay confianza y respaldo en el proyecto de Víctor Manuel Vucetich, por lo que no está contemplado buscar otro técnico.

“Es el técnico ideal para Chivas en este momento, las cuentas las vamos a hacer hasta el final. Es el primer torneo que inicia, es un técnico ganador, exitoso, tiene una trayectoria que lo avala”, argumentó Peláez.

Sin embargo, Ricardo Peláez es consciente de que, si las cosas no mejoran, tanto él como Vucetich están en riesgo.

“La gente demanda resultados y si no los entregamos nos tendremos que ir, pero vamos a continuar para cumplir con las expectativas de la afición y salir adelante”, externó.

