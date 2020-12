UAdeC: Con Resultados Productivos Concluye Congreso Internacional Los Derechos de los Campesinos

Saltillo, Coahuila a 11 de Diciembre de 2020.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, clausuró las actividades del Congreso Internacional “Los Derechos de los Campesinos”, organizado por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE), en colaboración con instituciones de educación e investigación nacionales e internacionales.

Destacó que la participación de los académicos e investigadores es de suma importancia para el desarrollo de acciones que reconozcan y den la importancia que se merece a la actividad agrícola en México y el mundo, a través de espacios de dialogo que permita la construcción de un mundo resiliente.

De igual manera, dijo que la máxima casa de estudios de Coahuila seguirá trabajando y buscando la colaboración con instituciones nacionales e internacionales para la realización de trabajos que generen un impacto benéfico en las comunidades.

El 10 y 11 de diciembre se desarrollaron actividades trasmitidas por el Facebook de Centro de Estudios Socioeconómicos de la UAdeC, entre ellos la mesa de trabajo “Campesinos y Trabajadores Agrícolas” con la participación del Dr. Gustavo Félix Verduzco; posteriormente se llevaron a cabo una serie de conferencias con la temática “Situación social de los campesinos y trabajadores agrícolas, su relación con los derechos campesinos”, con la participación del Dr. Pablo Yanes, Jefe Unidad de Desarrollo Económico. Sede Subregional de la CEPAL en México.

Así como el Dr. Gerardo Otero, Simon Fraser University – Profesor of International Studies and Sociology. Coordinator of Latin Americ Studies Program; Federico Pacheco, Integrante del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Sindicato de Obreros del Campo e integrante de la Coordinación de Vía Campesina Europa y el Dr. Ignacio Llamas Huitrón de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Asimismo, se realizó el Conversatorio coordinado y moderado por el Dr. David Castro Lugo de la UAdeC, con la participación del Dr. Nicolás Guadalupe Zúñiga-Espinoza de la Universidad de Sinaloa; Lic. Mauritania Díaz Ramos y Henry Escobar Rodríguez, productores de Mezcal; Alejandro Herrera Ramírez, caprinocultor del Sur de Coahuila y el Dr. Mamadou Nientau de la Universidad de Bamako.

Se presentó el Simposio “La protección de las semillas tradicionales y otros saberes campesinos como derechos campesinos esenciales”, coordinado y moderado por el Dr. Luis Gutiérrez Flores de la UAdeC con la participación de Natalia Pacheco y Fernando Rosales, Oficial de Programa Centro Sur (Ginebra) y ex-negociadora de la declaración de Campesinos” (“Senior Programme officer South Centre (Geneva) – former negotiator of the UNDROP”).

Así como la Dra. María Carrascosa de la Red Andaluza de Semillas; Francisco Girón Jiménez, de la Organización Maizca, Guatemala; Gladys Karina Sánchez Juárez del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

El Simposio “Agricultores, alimentación y derechos del campesino”, coordinado y moderado por la Dra. Alba Verónica Méndez Delgado de la UAdeC, con la participación del Dr. Marco Antonio Pérez Méndez de la Universidad Autónoma Metropolitana-I; Dr. Leobigildo Córdova Téllez, Director General del Servicio Nacional Inspección y Certificación de Semillas; Dr. Carlos Andrés Pastor Pazmiño, Politólogo, Especialista Superior en Cambio Climático y José Hernández Prado, Antiprotagorismo, coevolucionismo genocultural y sociología.

Se realizó la mesa de trabajo “Suelo y Tierra”, con la exposición de motivos y estructura a cargo del Dr. Lorenzo López Barboza de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, posteriormente se presentaron conferencias relacionadas al tema con la participación del Dr. Fabrice Riem, Coordinador del CELT y Centre Lascaux; Dra. Korotoumou Toure de la Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako; José Narro Céspedes, Senador y Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Se realizó el conservatorio coordinado y moderado por el Dr. Lorenzo López Barbosa, en el que participaron Francisco Zamora del Ejido Jaguey de Ferniza Saltillo, Coahuila, México; la Dra. Eglantina Canales, Secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de Coahuila; la Dra. Gabriela Torres Mazuera, CIESAS Peninsulares Yucatán y Roberto Martínez Daniel, Productor y Dirigente en Coahuila de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Se trabajó en la mesa “Agua”, coordinada por el Dr. Nicholas P. Sisto de la UAdeC, así como una serie de conferencias a cargo del Dr. Luis Gabriel Torres González, CIESAS Occidente; el Ing. Luis Eutiquio Canales, de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Coahuila, México; el Dr. Víctor Quintana Silveyra, Exdirector de Desarrollo Social y Exdiputado, Estado de Chihuahua, México.

Finalmente, las actividades concluyeron con el conversatorio “El papel de la academia y la declaración de los Derechos de los Campesinos”, coordinado y moderado por el Dr. Francisco Martínez Gómez de la UAdeC; participaron el Dr. Rafael Mesen Vega de la Red latinoamericana interinstitucional potenciando las juventudes rurales. Costa Rica; el Dr. Matthew R. Sanderson, Editor, Agriculture and Human Values, Kansas State University y el Dr. Ignacio López Moreno, del Departamento de Procesos Sociales Universidad Autónoma Metropolitana.

