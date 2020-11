UAdeC: Como Profesor Distinguido 2020 Reconoce el Instituto Mexicano de Contadores Públicos al Maestro de FCA Saltillo Narciso Caballero López

Saltillo, Coahuila a 09 de Noviembre de 2020. Por su vocación de servicio, capacidad profesional y ética en la formación de los profesionales de la Contaduría Pública, el maestro Narciso Caballero López de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue galardonado como “Profesor Distinguido 2020” por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

La distinción le fue entregada en el marco de la 97 Convención Nacional del IMCP, que por la situación de la pandemia se llevó a cabo de manera virtual, recibiendo un diploma y una medalla como el único Saltillense y Coahuilense que le ha sido conferido este reconocimiento a nivel Nacional.

Con una trayectoria de más de 31 años en la docencia, el también socio fundador del Colegio de Contadores de Saltillo y actual integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, es egresado de la Facultad de Ciencias de la Administración y tiene un posgrado en Impuestos.

Actualmente es vicepresidente de Docencia en el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C; e imparte clases en FCA a los grupos de séptimo, noveno y décimo semestre en las carreras de Contaduría, Administración y Recursos Humanos con materias como seminario de auditoria y dictamen fiscal, impuestos, reglas internacionales, contabilidad financiera, intermedia, organización contable, sistema impositivo para extranjeros, entre otras.

El maestro Narciso fue elegido entre los 60 Colegios de Contadores afiliados al IMCP de todo el país, por lo cual expresó su orgullo al recibir un reconocimiento que recibe un docente de la Facultad de Ciencias de la Administración, lo que representa también un orgullo para la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad y el Colegio de Contadores del cual es socio.

Caballero López, dijo que el galardón lo recibe un docente por primera vez en 40 años que tiene la FCA, “es un sentimiento muy gratificante porque al inicio de mi carrera como docente, no me gustaba dar clases, sin embargo, con un sentido de colaboración y vivir la experiencia ante grupo, ya tengo más de 31 años impartiendo las materias de la profesión que me gusta y que con el tiempo me ha brindado múltiples satisfacciones”.

Afirmó que es una satisfacción enorme el recibir este premio, porque en las diversas encomiendas que ha tenido y en decisiones que ha tomado en cuestión laboral, ha preferido siempre impartir clases, es como una forma, dijo, de responder a la sociedad y formar alumnos en la contaduría pública que contribuyan con un granito de arena a hacer bien las cosas y ayudar al desarrollo de la comunidad.

“Disfruto mucho mi carrera, dar las clases y actualmente impartirlas en línea también, mi esposa es contadora, uno de mis hijos también, tengo 69 años y mis estudiantes dicen que soy estricto, pero me he encontrado a ex alumnos que me dicen que he sido uno de los mejores maestros que han tenido, humildemente esto es lo mejor, la satisfacción personal de formar a las nuevas generaciones”, afirmó Caballero López.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...