UA de C: Seleccionan a Alumnas del ICH Para Participar en el Programa “Mujeres STEM Futuras Líderes

Saltillo, Coahuila a 21 de Enero de 2019.- Gracias a la entrega y dedicación en su preparación académica, dos alumnas del Instituto de Ciencias y Humanidades Lic. “Salvador González Lobo” de la Universidad Autónoma de Coahuila, fueron seleccionadas para participar en el Programa “Mujeres de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés STEM, Futuras Líderes .

Son las estudiantes Karla Paola Calvo Arriaga y Daphne Estefania Vitaly Castillo de segundo semestre, quienes estarán tomando clases personalizadas con mujeres expertas en STEM, recibirán asesorías por parte de sus tutoras, está oportunidad las encaminará a llegar con mayores conocimientos al ingresar a la carrera profesional, ya sea en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas.

El haber sido seleccionadas significa un gran logro para estás dos jóvenes, ya que forman parte del grupo de 10 estudiantes coahuilenses que tendrán acceso a las clases y asesoramiento.

El objetivo del programa es acercar a mujeres de primer y segundo año de preparatoria de escuelas públicas, y empoderarlas para que estudien una carrera universitaria en áreas Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

Otro de los fines es hacer crecer el horizonte de las jóvenes mexicanas por medio de una tutoría personalizada, de entrenamientos y seminarios en línea, para interactuar con docentes de otras partes del país y recibir entrenamiento en el área que sea de interés.

El programa es impulsado por Punto México Conectado, que es una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital que se compone de 32 puntos, uno en cada estado de la República, en los cuales las personas pueden conectarse con las nuevas tecnologías de la información.

La convocatoria para participar fue lanzada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de los Puntos México Conectado y la U.S México Foundation, que es un programa binacional para incentivar a jóvenes mexicanas en el área de STEM.

Karla Paola Calvo Arriaga, expresó que esto la acerca cada vez más a su sueño de destacar en el área de las matemáticas, ya que eligió recibir clases en esta ciencia, señaló que si se quiere algo hay que esforzarse y aprovechar todas las oportunidades que se presenten.

“El poder participar en el programa es un gran logro para mí y mi familia, hay que luchar y buscar todas las oportunidades que se nos presenten, siempre he querido destacar, hacer cosas importantes en mi vida, esto me hace muy feliz y lo voy a aprovechar al máximo”, dijo.

Agradece a los docentes del ICH por interesarse en ella y sus compañeros, ya que fueron ellos quienes les hicieron saber acerca de la convocatoria y las orientaron para que se registrarán, “Nuestros maestros nos dieron a conocer este programa, siempre nos alientan a seguir adelante”.

Por su parte Daphne Estefania Vitaly Castillo, recalcó que este tipo de oportunidades no deben de dejarse pasar ya que son herramientas que en el futuro las pondrán un paso adelante profesionalmente, las clases que ella estará tomando estarán enfocadas en mecatrónica e ingeniería naval.

“Al ser seleccionada me sentí muy emocionada, que nos eligieran entre tantas mujeres es un gran logro, mis papás me apoyan mucho y siempre me dicen que no me rinda, que tome todas las oportunidades que se me presenten”, expresó.

Además, invitó a las demás estudiantes a que revisen las convocatorias que se lanzan en el país, ya que los modelos de las empresas cada vez se transforman más y necesitan a gente preparada en cada área.

Ambas estudiantes iniciarán el curso el 9 de febrero con clases en línea y presenciales, la duración del programa será alrededor de 10 meses.

