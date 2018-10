UA de C: Llevan a cabo Segundo Ciclo de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides

Saltillo, Coahuila a 05 de Octubre de 2018.- La Agenda Universitaria Ambiental de la Universidad Autónoma de Coahuila en conjunto con la Secretaria de Medio Ambiente del estado y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Coahuila Sureste, llevaron a cabo el Segundo Ciclo de Conferencias de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides con el tema “Visiones y Perspectivas del Agua”.

En la Sala Audiovisual de la Escuela de Ciencias Sociales, se contó con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez y el presidente de Canacintra Sureste, Everardo Padilla Flores.

Gustavo Aguirre Benavides, fue un botánico, catedrático y defensor del medio ambiente que era conocido como “El sabio del cactus”, por lo que en su honor cada año se realiza esta cátedra.

Como parte de un homenaje, la Agenda Universitaria Ambiental con apoyo de las nietas de Gustavo Aguirre Benavides, Patricia Aguirre y Magdalena Aguirre, realizaron un video donde se retrató la esencia del amor por la naturaleza que sentía este botánico.

En su mensaje de bienvenida, el Rector exhortó a los asistentes a enamorarse del desierto y a preservarlo, además de ver las áreas de oportunidad y aprovechar las plantas que brinda, tal y como lo plasmó en sus obras Gustavo Aguirre Benavides.

La conferencia magistral de este segundo ciclo, estuvo a cargo del coordinador de hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el maestro en ciencias Mario López Pérez, con el tema “Agua Superficial y Agua Subterránea”.

Señaló que en el mundo más de 663 millones de personas no tiene acceso al agua, y más de 2 mil 400 millones no cuentan con alcantarillado; en México el 23 por ciento son comunidades rurales que no reciben la atención necesaria; para el año 2012, el 85 por ciento del territorio nacional presentó problemas de sequía, como ejemplo Chiapas, Tabasco y la Comarca Lagunera.

Expresó que el país está vulnerable ante el impacto hidrológico del cambio global, derivado de la elevación del mar, reducción o pérdidas de hielo, ondas de calor intensas, cambio en el régimen de lluvias, expansión de sequías, precipitaciones extremas y traslación de zonas ciclógenas.

También abordó los problemas del sector del agua potable, ya que se incumple con el derecho humano al agua, no hay servicio de saneamiento suficiente, las comunidades urbanas no reciben atención, no existen reservas de agua y son insuficientes las infraestructuras de tratamiento.

Recalcó que otra de las problemáticas radica en la sobreexplotación de acuíferos y cuencas, además de la contaminación; existe retos que se deben de superar para lograr un mejor manejo del agua, afirmó, como tener un buen saneamiento, que no se violente el derecho humano al agua y se tenga un Sistema Nacional de Estadística del Agua, que sea inclusivo y transparente en la rendición de cuentas.

De igual manera, al concluir esta ponencia, continuaron con una segunda conferencia denomnada “Sustentabilidad Hidríca en la cuenca del Río Bravo”, a cargo del Ing. Luis Fernando Uc Nájera, director general de la Comisión Nacional del Agua, organismo de cuenca del Río Bravo, asistieron estudiantes universitarios, profesores, empresarios, funcionarios de Conagua, y público en general.

Me gusta: Me gusta Cargando...