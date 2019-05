UA de C: Interior de Agujeros Negros es un Misterio: Astrónomo Antonio Hernández Gómez

Saltillo, Coahuila a 02 de Mayo de 2019.- Este jueves el astrofísico Antonio Hernández Gómez, ofreció la charla «La Primera Imagen de Un Agujero Negro en el Corazón de una Galaxia», en el Auditorio Jesús Ochoa Ruesga que se ubica en la Unidad Camporredondo.

Antonio Hernández Gómez, es egresado en el año 2012 de la tercera generación de Licenciado en Física, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y es uno de los científicos que participó en el proyecto que permitió la toma de la primera imagen de un agujero negro.

Hernández Gómez, tiene estudios de maestría y doctorado en Astrofísica por el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, actualmente desarrolla sus conocimientos en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica IRyA UNAM Campus Morelia.

Es uno de los integrantes del equipo de más de doscientos científicos que participaron en el Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT), red global de telescopios, que hicieron posible la obtención de la imagen del agujero negro, ubicado a 55 millones de años luz de la Tierra.

A la conferencia asistió el rector Salvador Hernández Vélez, el director de la Facultad de Ciencia Físico Matemáticas, Manuel Antonio Torres Gomar y alumnos del plantel.

Durante la charla señaló que existen dos tipos de agujeros negros, los estelares y supermasivos que miden millones de veces la masa del sol; comentó que los métodos para estudiar los agujeros negros son el movimiento de las estrellas, por medio del disco de acreación que emite radiación y el espectro electromagnético.

Explicó que los agujeros negros son de diferentes tamaños, ya que estos pueden ser de 10 masas solares que son 60 kilómetros, o hasta 24 millones de kilómetros los que se les denomina como supermasivos.

Recalcó que aún no se sabe que hay dentro de un agujero negro, ya que la luz no puede escapar del objeto, lo que hace que no se pueda explicar, y no es posible que se viaje hasta ahí para verlo, ya que cualquier nave que se acercara sería atraída por el agujero y no volvería para informar lo que se encontró.

Concluyó señalando que la imagen del agujero negro luce tal como lo predicen las simulaciones basadas en la teoría de relatividad general de Einstein y se estudiará la física de estos en otras partes del universo.

Al finalizar la charla, Hernández Gómez recibió de manos del Rector un reconocimiento por su valiosa participación en la captación de esta primera imagen de un agujero negro desde la tierra.

Me gusta: Me gusta Cargando...