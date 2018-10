UA de C Estrecha Lazos de Cooperación Académica con la Universidad Changzhou, China.

Saltillo, Coahuila a 19 de Octubre de 2018.- Con el propósito de desarrollar programas de intercambio académico e investigación, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio con Changzhou University, China.

En el Centro Cultural Universitario Campus Arteaga, el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, recibió al Vice Gobernador de Jiangsu, Guo Yuanqiang, así como al equipo de trabajo que lo acompañó durante su gira por México.

El rector de la UA de C destacó que para la Universidad es un honor estrechar lazos de cooperación académica y de desarrollo de investigación con la provincia de Jiangsu a través de la Universidad de Changzhou, acto que sin duda traerá grandes beneficios para ambas instituciones.

“Para nosotros, es de muy satisfactorio que podamos firmar convenios de colaboración para estudios de posgrado, efectos de investigación tanto de estudiantes nuestros que puedan ir con ustedes, como de estudiantes y profesores que puedan con nosotros tener intercambios académicos”, expresó Hernández Vélez.

Afirmó que esta colaboración que ha impulsado el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, será de gran beneficio para la Provincia de Jiangsu y el estado de Coahuila, expresó Hernández Vélez, tras recordar que el primer acercamiento con la Provincia se tuvo en una gira con el Gobernador del estado durante mayo.

Por su parte, el Vice Gobernador de Jiangsu, Guo Yuanqiang, agradeció y reconoció la hospitalidad de la UA de C al recibirlos y permitirles conocer las intalaciones, así como algunas de las tradiciones culturales y gastronómicas de México y de Coahuila.

Destacó que con la firma del convenio entre ambas instituciones de educación superior se fortalecen los vínculos como una plataforma para el intercambio amistoso entre los dos pueblos, permitiendo la colaboración académica, la investigación conjunta y el conocer ambas culturas.

El documento fue signado con anticipación por el Prof. Chen Qun, rector de la Universidad Changzhou, por lo que en el acto firmó el rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, como testigo Cai Xisheng, Sub Director General de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu. El Vice Gobernado Guo Yuanqiang, atestiguó la firma que une a la Provincia de Jiangsu y Coahuila en beneficio de la educación superior.

El él se establecen las bases de colaboración para el intercambio en los procesos y actividades de investigación y de educación entre la Universidad Autónoma de Coahuila y Changzhou University, destacando facilidades para la movilidad académica estudiantil y docente, y de investigadores.

Durante el evento estuvieron presentes Huang Lan, Sub Secretario General del Gabinete de Jiangsu; Jiang Xin, Sub Director General del Departamento de Comercio de Jiangsu; Cai Xisheng, Sub Director General de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu; Wang Cun, Sub Director General de la Comisión de Promoción de Comercio internacional de Jiangsu.

Así como Lu Quan, Sub Director de División del Gabinete de Jiangsu; Li Tao, Secretario del Vice Gobernador Guo Yuanqiang; Xu Feihu, Sub Director de División de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu; Chen Shenglong, oficial de la División de Oceanía y América de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu.

Se contó con la colaboración de Tong Qing ( Elvira Tong), intérprete de español de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu.

De la UA de C asistieron Julián Anzaldúa Gutiérrez, Coordinador General de Innovación y Desarrollo Productivo; Jesús Alberto Montalvo Morales, Coordinador General de Relaciones Internacionales; Josué Garza Carrales, Sub Coordinador de Vinculación y José Sandoval Cortes, representante de la Coordinación General de estudios de Posgrado e Investigación.

Me gusta: Me gusta Cargando...