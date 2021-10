U.L. listo para la Liga Invernal Mexicana



DESARROLLO DE LOS JÓVENES LA PRIORIDAD

Los Algodoneros de Unión Laguna se presentan en casa el próximo martes 12 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el Estadio de la Revolución, al recibir a los Acereros de Monclova, al ponerse en marcha la Temporada 2021 de la Liga Invernal Mexicana (LIM).

Guillermo Murra Marroquín, presidente de la organización lagunera, encabezó la reunión informativa, en la que se dieron a conocer los pormenores de esta competencia, el directivo dijo que el respeto a los aficionados es parte importante en Algodoneros, por lo que el público podrá disfrutar de todas las comodidades que se le brindan durante la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Todos los juegos en casa se podrán disfrutar con la pantalla, sonido ambiental con música, y la gran variedad de alimentos que se ofrecen en el Estadio de la Revolución. “Queremos que vengan a divertirse y a apoyar a estos jóvenes que son el futuro de nuestra organización, es por eso que todos los aficionados que acudan al añejo escenario de la Av. Juárez, van a disfrutar de todo lo que ofrecemos en la temporada de la LMB”.

También estuvieron presentes en la reunión informativa, Francisco “Chiper” Méndez, gerente deportivo de Unión Laguna; el manager del equipo de la Liga Invernal Mexicana, Carlos González, y el lanzador Manuel Báez, que será uno de los refuerzos mayores que tendrá el equipo. Las dos mejores escuadras de la Zona Norte se van a enfrentar para sacar al campeón, y lo mismo va a suceder en el grupo sureño, los ganadores jugarán en disputa del “Campeón de Campeones” todas las series de postemporada serán a ganar tres juegos de cinco posibles.

Por su parte, Francisco “Chiper” Méndez, gerente deportivo de la organización, se dijo alegre e ilusionado: “me pone contento y me entusiasma el que nuestros jóvenes puedan tener actividad en esta época del año, la temporada arranca este 12 de octubre y finaliza el 28 de noviembre; tenemos a varios jugadores en los rosters de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y eso es muy satisfactorio para nosotros, deseo de todo corazón que nuestros peloteros permanezcan allá toda la temporada, y de no ser así, saben que aquí está su casa, tendrán un lugar en la Liga Invernal Mexicana (LIM)”.

Méndez Suárez dijo que actualmente se trabaja en el redondeo del roster, en donde un buen porcentaje de jugadores serán de la academia de Unión Laguna, la cual dirige José Luis García Rivas; de los jugadores de experiencia seguro contaremos con el lanzador Manuel Báez, y con el receptor Daniel Mercado. A este respecto, Guillermo Murra Marroquín, dijo que en Algodoneros es prioridad el desarrollo de los jóvenes talentos, especialmente los laguneros, y enfatizó el hecho de que Unión Laguna sea de los dos equipos más jóvenes de la LMB.

Los umpires que trabajarán en esta temporada de la LIM son jóvenes que ha preparado la LMB, a través del coordinador, Luis Alberto Ramírez.

Francisco “Chiper” Méndez informó que cada equipo tendrá un umpire que incluso viajará con el plantel, y en cada sede se completará la tercia; la LIM no sólo funciona con la intención de desarrollar jugadores jóvenes, sino también managers, directivos y umpires. En el Estadio de la Revolución, durante la LIM, el anotador oficial será el ingeniero Alejandro Soto Jurado, con amplia experiencia en esta labor, ya como titular del equipo en varias temporadas de la LMB.

SER MANAGER, EL SUEÑO DE CARLOS GONZÁLEZ VEGA

Carlos González Vega, hoy manager de Unión Laguna en la LIM, se inició en las ligas pequeñas de la Comarca Lagunera, con el paso del tiempo se convirtió en profesional, pero su deseo de estudiar le impidió ir a la academia con los Algodoneros; fue firmado por Jorge Calvo Jr., para los Saraperos de Saltillo, y en la LMP llegó a formar parte de los Tomateros de Culiacán, aunque con efímera actividad, como corredor emergente. En la época de Vaqueros Laguna, Carlos llegó a la organización, procedente de los Saraperos de Saltillo, quienes a cambio recibieron al entonces coach de pitcheo, José Isabel “Chabelo” Ceseña, en lo que fue un cambio muy singular.

Luego de su retiro como jugador profesional, González Vega se mantuvo como coach y así llegó a la temporada 2021 de la LMB, como parte del cuerpo técnico de Omar Malavé, y al recibir la oportunidad de ser manager el ex jugador lagunero se manifestó contento y optimista; “cuando era jugador siempre soñé con ser el short stop del Unión Laguna y con el tiempo lo conseguí; después como parte del cuerpo técnico, la verdad que sí pensé en la posibilidad de ser manager, y ahora me siento muy contento con la oportunidad que me brindan, y la agradezco bastante al licenciado Guillermo Murra y a Francisco ‘Chiper´Méndez”.

Sobre la conformación del roster, Carlos González dijo: “aún no está definido al cien por ciento, pero ya falta muy poco para redondearlo, hay que ver si alguno de nuestros jugadores no hizo el equipo en la LMP, e integrarlo al grupo. Comentó que su experiencia en el beisbol le ha enseñado a tratar de aprender de todos: “para ser mejor día a día hay que aprender de las personas que nos rodean, siempre he tratado de aprender, ahora como manager de este equipo seguiré el mismo camino”.

ENTRE SEMANA, EL PLAY BALL A LAS 19:00 HORAS

Finalmente se informó que los juegos de Unión Laguna en casa, serán a partir de las 19:00 horas, entre semana, mientras que los domingos a las 12:30 horas. La entrada general tendrá un costo de $30.00 y los aficionados que adquirieron abono para la temporada 2021 de la LMB, podrán entrar gratis a los juegos de la LIM.

La cerveza doble tendrá un costo de $40.00 y se contará con todo el menú de alimentos como se ofrece durante la temporada de la LMB.

