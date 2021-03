Turry Macías y Laura Pons se enfrentan en llamada telefónica

(AGENCIAS) 26 de Marzo de 2021.- El locutor Arturo “Turry” Macías y la actriz Laura Pons se enfrentaron en una llamada telefónica, según se revela en un audio que compartió el programa Ventaneando.

En la plática telefónica se escucha a Laura confesar a Macías por qué se animó hasta ahora para hablar del supuesto ataque del que fue víctima a los 17 años, cuando él la llevó a un motel y la tocó sin su consentimiento.

«Quería verte de frente y decirte que tú, cuando yo tenía 17 años, me llevaste a un motel, te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Entonces es algo que me quería quitar yo de mi corazón porque es algo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, me di cuenta que estaba mal”, se escucha reclamar a Laura Pons quien ahora tiene 23 años.

“Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo”, responde Arturo Macías quien agrega que no la llevó a un motel, pero sí a diferentes eventos en los que da a entender, siempre estuvieron acompañados por otras personas.

“A un motel yo no te llevé, yo te llevé junto con todos a fiestas, a eventos, fuimos a inauguraciones», afirma el locutor.

Sin embargo, en la llamada Laura insiste en que él sí la había llevado a ese motel e incluso dice tener el nombre del lugar. “¿Por qué me llevaste a ese lugar? Te dije ese día que yo no quería ir contigo.

“Tengo el nombre y el lugar del motel a donde me llevaste, no me digas que no Arturo, tú me llevaste a un motel, ¿por qué eres así?… No tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste, yo no quería, o sea ni siquiera disfrutaba el que me estuvieras tocando. Era la primera vez que yo veía pornografía… tenía que decírtelo de frente y me sorprende cómo me lo estás negando”, señala Laura Pons en la llamada telefónica.

Y de nueva cuenta Arturo Macías niega las acusaciones de la actriz: “Mira Lau, te agradezco la confianza de que estés platicando esto, que te abras. Toda mi intención siempre fue buena. Yo nunca pensé en aprovecharme de ti en algún momento. No quiero ser grosero. Fuiste con otra persona; el que nada debe nada teme, yo por eso estoy platicando, estoy abierto como quieran platicar o ¿te quieres hacer fama por mí?», le cuestionó para después cortar la llamada.

Laura Pons aseguró a Ventaneando que sí levantará una denuncia en contra de Arturo Macías. “Sí, pienso hacerlo en la Fiscalía, quiero hacerlo”.

Por lo pronto, el locutor fue suspendido del programa Hoy hasta que se aclare su situación. De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, por delitos como éste –obligar a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula– la pena es del pago de una multa y de 6 a 10 años en prisión.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet