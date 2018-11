“TSM refleja el crecimiento de la institución en todos los ámbitos”: Figueroa

Torreón, Coahuila a 07 de Noviembre de 2018.- El lagunero Rafael Figueroa, Auxiliar Técnico del Primer Equipo de Santos Laguna, recientemente reconocido como Guerrero de Honor, compartió lo que representa para la institución el tener un majestuoso complejo como Territorio Santos Modelo: “Desde que estoy en el Club siempre me han tratado y querido mucho, estoy inmensamente agradecido. Tuve la fortuna de vivir todos los procesos de las instalaciones pasadas y lo que hoy es Territorio Santos Modelo, la verdad he vivido momentos muy bonitos al ver el crecimiento de esta bonita institución”.

Aseguró que este escenario está a la altura de la afición albiverde: “En el proceso del cambio de Santa Rita y del antiguo Estadio Corona a este gran complejo, me he sentido muy contento, en todos los aspectos es grandioso y verdaderamente refleja el crecimiento de la institución en todos los ámbitos; me siento orgulloso porque nuestra afición merece esto y más”.

El ex defensor lagunero platicó orgulloso cuál fue su primera reacción, al momento de ver TSM en su máximo esplendor: “Maravillado, me tocó venir a entrenar a las canchas sintéticas, todavía no estaba terminado, pero en ese entonces me sentía impresionado por lo que se estaba construyendo. No se imaginan lo que sentí al momento de ver terminado este complejo de primer mundo”.

Figueroa Gómez destacó la importancia de seguir ganando títulos en el mejor complejo deportivo del continente: “En todos los aspectos este Club ha crecido, las Fuerzas Básicas han vivido momentos grandiosos, debido a los grandes Profesores que hay; la gente está sumamente preparada. Esta institución te pone todo en charola de plata para seguir creciendo, cosechando títulos y estrellas que nuestra afición se merece”.

