Trump: vean a México, en lugar de EU sobre el coronavirus

Washington a 20 de Julio de 2020.- El presidente Donald Trump criticó la cobertura de los medios de comunicación sobre el nuevo coronavirus en Estados Unidos y los instó a fijarse más en la situación en México, pese a que su país triplica en casos por millón de habitantes la situación en el vecino del sur.

No se trata sólo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil, y todavía de partes de Europa, donde (el virus) llegó antes, dijo Trump al presentador Chris Wallace en entrevista para el programa Fox News Sunday, que fue divulgada ayer.

Al minimizar de nuevo el impacto del Covid-19 en el país, el mandatario añadió: ¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Y todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro. Porque si no tuviera el muro arriba, tendríamos un problema mucho mayor.

No es la primera vez que el republicano dice que su muro, que se construye en la frontera sur, ha frenado la propagación del coronavirus desde México. He construido el muro y ha ayudado 100 por ciento. Ha detenido el Covid, lo ha detenido todo, afirmó durante una visita a la zona fronteriza de Yuma, Arizona, hecha el 23 de junio.

Hasta ayer, en ese país la pandemia había dejado 140 mil 377 muertos, 3 millones 752 mil 257 contagiados y un millón 122 mil 720 pacientes recuperados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos tiene 11 mil 579 casos por millón de habitantes, mientras en México hay 2 mil 627 por la misma cantidad de población.

Desde finales de junio, en el territorio estadunidense hay un rebrote del contagio, de manera particular en 42 de los 50 estados, y ahora, seis semanas después, los fallecimientos también comenzaron a subir, 5 mil cada siete días, según un análisis de la agencia de noticias internacionales Reuters elaborado con datos de los gobiernos locales.

Al menos 14 estados han reportado grandes cantidades de hospitalizaciones en lo que va del mes, entre ellos Alabama, Arizona, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Nevada y Texas.

Más muertes en invierno

Expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que los casos y las muertes podrían aumentar este otoño e invierno. Casi los 20 modelos de pronóstico usados por los centros proyectan un incremento de los decesos en las próximas semanas.

Durante su entrevista con Wallace, Trump defendió que la nación tiene una de las tasas de mortalidad más bajas en el mundo, pero Wallace lo refutó al exponerle, con datos de la Universidad Johns Hopkins, que Estados Unidos ocupa la octava posición a nivel mundial con ese índice.

Tenemos brasas y tenemos llamas. Florida se volvió más parecida a una llama, pero va a estar bajo control, comentó, y reiteró su dicho: el virus va a desaparecer y tendré razón. Insistió en que la gran cantidad de casos en Estados Unidos es ocasionada por el aumento de pruebas de detección.

Por otra parte, en América Latina y el Caribe se registraron ayer 160 mil 866 decesos y 3 millones 776 mil 927 casos positivos a Covid-19, según un reporte de la agencia Afp.

En Brasil, cientos de simpatizantes del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro se reunieron en Brasilia para manifestarle su apoyo mientras el mandatario se recupera de Covid-19, pero a nivel nacional hay 79 mil 488 muertos y 2 millones 98 mil 389 enfermos.

Empresas textiles brasileñas iniciaron la producción y comercialización de tejidos tratados con nanopartículas de plata y sílice que proporcionan a los nuevos tejidos propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales con efectividad de 99.99 por ciento contra el Covid-19.

Por primera vez en cuatro meses no se reportaron ayer casos de contagio local de coronavirus en Cuba y la única persona que dio positivo fue una viajera, quien fue aislada desde su llegada al aeropuerto de La Habana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...