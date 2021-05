Tras ataques, Miss Perú defiende a Andrea Meza del bullying

(AGENCIAS) 19 de Mayo de 2021.- Luego de que Andrea Meza fue elegida como la ganadora de Miss Universo, la controversia no se hizo esperar, y a pesar de la alegría que su triunfo provocó en México, para muchos seguidores del concurso, la peruana Janick Maceta del Castillo debió ser la triunfadora de la competencia.

Entonces Andrea se convirtió en blanco de comentarios negativos, críticas e insultos de los usuarios de redes sociales, quienes al ver que Miss Perú solo obtuvo el tercer lugar en el concurso de belleza, manifestaron su descontento.

Sin embargo, Janick Maceta demostró que no está dispuesta a tolerar los ataques en redes sociales contra la ganadora (a quien considera su amiga), por lo que envió un contundente mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales.

Luego de ver los mensajes de odio hacia la mexicana, Janick hizo un fuerte comentario de advertencia al responder el post de uno de sus seguidores en Instagram:

Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es MI amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla opacando a otros, nosotros somos un claro ejemplo de union, amor y amistad. Si me quieren y apoyan, then #stopbullying.

Además, en su propia cuenta y junto a un video donde aparece conviviendo, abrazando y sonriendo con Andrea Meza, la peruana externó su cariño incondicional y apoyo a la nueva Miss Universo con el siguiente mensaje:

“¡Felicidades belleza! @andreamezamx our new @missuniverse. Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? ¡JAMÁS! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida. Love you with all my heart, I’m so proud of you.

“(No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, tod@s merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos.) #stopbullying”.

Más sorprendidos

Este domingo 16 de mayo, no sólo para los seguidores de Janick Maceta fue inesperado que no hubiera quedado entre las dos finalistas. Olivia Culpo, la co conductora junto con Mario López del certamen también se sorprendió al saber que Miss Perú no había pasado a la última etapa del concurso.

Yo ate ghorl Olivia checking if the results in the card are right. #MissUniverse pic.twitter.com/SR6mv4AQS2 — Gerald Esteves (@grldstvs) May 17, 2021

En un video que se hizo viral en redes se ve cómo luego de anunciar a Janick como segunda finalista, Olivia Culpo lee y vuelve a leer la tarjeta donde estaba el nombre de la concursante, sin dar crédito a lo que veían sus ojos.

