Tortura, «bajo ninguna circunstancia», refrenda López Obrador

Ciudad de México a 29 de julio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la anunciada excarcelación de víctimas de tortura – acusadas por delitos federales- se realizará a pesar de la polémica que levante.

“Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos”, advirtió en conferencia de prensa tras anunciar la firma de un decreto para la liberación de presos con cierto perfil, en el que se incluya que durante su proceso hayan sido víctimas de tortura.

El presidente dijo que de nada sirve estar hablando (de los derechos humanos) si no se aplican.

“No queremos que se torture a nadie. El planteamiento es: el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos la tortura en México, se termina la tortura, bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura”, aseveró.

En cuanto a Israel Vallarta y Brenda Quevedo, relacionados con el asunto de Florence Cassez (acusados de ser líderes de una banda de secuestradores), el mandatario dijo que podrían ser liberados con el decreto presidencial en favor de víctimas de tortura detenidos en prisiones federales, que será emitido en breve.

“Sí, es que es una decisión que hemos tomado (decreto). Puede ser (la liberación de las personas mencionadas) porque vivimos en n un país de leyes y en un auténtico estado de derecho qué personas vinculadas a estos procesos acudan a una instancia judicial para inconformarse y tienen todo el derecho de hacerlo”, señaló.

Lo que queremos dejar en claro, añadió el mandatario, es que como política de Estado nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia.

“Eso es lo que va a quedar de manifiesto, porque ya se lo que están pensando quienes son militantes del conservadurismo y del autoritarismo, y además, no sólo se trata de las élites que son muy dadas al uso de la fuerza, es desgraciadamente algo que se ha extendido en nuestro pueblo”, dijo.

Cuando alguien es víctima de un delito o un familiar entonces “quiere que al que cometió el delito se le elimine, que no se le tenga ninguna consideración, que no haya piedad, entonces, en esos casos, se dice ‘tiene que hablar, no le hace que lo torture’ pues eso, no lo consideramos humano.

Reporte de Gobernación

Vallarta se encuentra privado de su libertad desde 2005 por la presunta comisión de diversos delitos, seguidos en dos causas penales ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México.



—Secuestro

—Delincuencia organizada

—Portación y posesión de armas de uso exclusivo

—Posesión de cartuchos de uso exclusivo

Solicitud inicial:

—Revisión de su caso, en el que alega diversas violaciones graves al debido proceso.

—Que se emita sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal.

Atención brindada:

El caso ha sido revisado desde septiembre de 2019, en coordinación con el Sr. Vallarta, sus familiares y abogados.

Se le han propuesto alternativas que pudiera hacer valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de una sentencia.

Conclusión:

—El Sr. Vallarta y su defensa no han aceptado la estrategia planteada, consistente en promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

—La estrategia sólo le beneficiaría para una de las causas penales acumuladas, de tal suerte que, si se le aplicara el precedente Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto. No así en la otra causa, que quedaría pendiente.

—El 19 de julio la defensa presentó nuevas pruebas documentales. Esto podría alargar el proceso penal, ya que el Juez no puede dictar sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas.

—Violaciones a derechos humanos en reclusión y Procesos penales por tortura

Atenciones realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos:

—14 de diciembre, 2020: En la conferencia matutina una reportera reprodujo un audio del señor Vallarta denunciando torturas por parte del director del CEFERESO 17 ubicado en Michoacán.

En consecuencia, el Presidente ordenó a la Subsecretaría de Derechos Humanos atender el asunto.

El 15 y 21 de diciembre 2020: Personal de la Subsecretaría acudió al lugar en que se encontraba privado de su libertad el procesado para entrevistarse con él y conocer directamente los hechos que consideró que se trataban actos de tortura.

—31 de diciembre: El Sr. Vallarta fue trasladado al CEFERESO 1 «El Altiplano» (CEFERESO 1), Edomex, a petición propia y de su esposa.

Respecto las denuncias por tortura: en su calidad de denunciante, el señor Vallarta se encuentra asesorado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente existe una carpeta de investigación en trámite.

Caso “N” Quevedo 29 de julio, 2021

Antecedente

El 2 de octubre del 2020, el Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado Mexicano, la Opinión núm. 45/2020 relativa a “N” Quevedo.

La señora Quevedo fue detenida en septiembre de 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones:

En 2009, en el penal de “Santiaguito” (Estado de México): Narra que la introdujeron a un cuarto donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Le vendaron los ojos, la esposaron y la sentaron en una silla. Fue amenazada, golpeada y le colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia. Señala que la obligaron a confesar.

Antecedente

En el Penal Islas Marías: Narra que le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares.

Actualmente continúa privada de su libertad en prisión preventiva, en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil “C.P.S. No. 16”, Coatlán del Río, Morelos.

Atención brindada

—Es representada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, en estrecha coordinación con la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

—Gestiones para garantizar su atención médica inmediata.

—Esta en proceso su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI)

Conclusión:

En estos casos cuando la tortura y las violaciones a derechos humanos estén demostradas plenamente como la prolongación innecesaria del proceso, los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en este. En ese sentido la Secretaría de Gobernación continuará con el seguimiento del caso. (La Jornada)

