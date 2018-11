Somos un grupo unido y se ha demostrado en la cancha”: Nervo

Torreón, Coahuila a 27 de Noviembre de 2018.- Con su primera Liguilla por disputar en la Liga MX, el defensor argentino Martín Nervo resaltó el trabajo realizado por los Guerreros en el torneo regular, lo que hoy les permite encarar una nueva Fiesta Grande:

“Contento por la actualidad, siempre que un equipo sale campeón inconscientemente viene un relajamiento, y aquí fue todo lo contrario, hicimos un torneo muy bueno, ahora ya empieza la Liguilla, lo lindo, los cruces, así que, con una responsabilidad importante, son partidos que si los ganas sigues y si los pierdes quedas fuera; disfrutamos el momento”.

El zaguero sudamericano aseguró que es mejor el trabajar sin reflectores: “Nosotros tenemos que seguir trabajando en silencio, como lo hemos venido haciendo. Tenemos que defender el título que se consiguió el semestre pasado y seguir por este camino, entre menos favoritos seamos para nosotros mejor”.

Expresó su sentir por haber sido el único elemento albiverde en disputar todos los minutos, en el Torneo Apertura 2018: “Muy contento por eso, siempre en toda mi carrera me ha gustado jugar todos los partidos, y lo he hecho. No me parece una carga, sino que me pone muy feliz, ojalá pueda seguir jugando todos los minutos y conseguir un título”.

El futbolista pampero compartió cuáles fueron las claves para su adaptación al balompié azteca: “La clave obviamente son mis compañeros y que mi familia está muy contenta acá, eso para mí es una alegría enorme. El grupo me ha recibido muy bien, la clave fue esa, yo venía de una Liga muy distinta y los primeros partidos los utilicé para ver cómo era la Liga MX, luego con el correr de los partidos le fui tomando la mano; me siento muy bien”.

Aseguró que la serie ante Monterrey, de los Cuartos de Final de la Liga MX, será muy complicada: “Muy difícil, tal y como fue el juego acá, la verdad que será muy complicado, Monterrey tiene un gran equipo, un plantel muy completo, pero nosotros tenemos lo nuestro, somos un grupo unido y se ha demostrado en la cancha; va a ser una serie muy linda”.

