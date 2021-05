Tony Costa, ex de Adamari López, reacciona a las acusaciones de infidelidad

(AGENCIAS) 31 de mayo de 2021.- El jueves 27 de mayo Adamari López sorprendió a sus fans al anunciar que estaba separada del bailarín y coreógrafo Tony Costa después de 10 años de relación y una hija en común, Alaïa.

Adamari había dicho que decidió separarse luego de bajar de peso y llevar una vida más saludable, pues su prioridad fue “poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

Pese a su explicación surgieron las especulaciones sobre las posibles causas de su ruptura y del motivo real por el que la pareja ya llevaba separada varios meses, según había dado a conocer la propia conductora y actriz.

Uno de los rumores apuntaba a que Tony Costa le había sido infiel. De hecho, el comentarista Javier Ceriani del programa Chisme no Like había insinuado: «Si escuchas las palabras de Adamari está tan claro que aquí pasaron cosas feas y graves; dijo: ‘Porque vivo una vida saludable, por esa razón dejo a Tony’. ¿Qué es lo insano de estar con Tony».

Sorprendido y ofendido, el bailarín español no se quedó callado y reprobó los rumores sobre su ruptura. “¡Lamentable! Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo, no se dejen llevar por la que inventan. Todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto”, escribió Tony Costa en una de sus stories.

Aunque están separados y su futuro como pareja es incierto, Tony Costa sigue teniendo como foto principal de su Instagram la imagen en la que aparece con Adamari y Alaïa.

Y mientras él se quedó en Miami disfrutando de una sesión de golf o de sus actividades como influencer, Adamari y la niña viajaron a Utah para asistir a la boda de una de sus amigas más cercanas.

Como la propia actriz y conductora dijo, aún no han tomado una decisión acerca de lo que les depara el futuro como pareja. “… el futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones y más aun en este momento en el que lo que yo haga tiene un efecto sobre mi princesa Alaïa, ella sabe que tiene dos padres que la aman, que siempre vamos a estar para ella en todos momento, es eso estamos enfocados y en eso pongo mi energía todos los días de mi vida”, aseguró.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet