Toño Mauri regresa a México tras recuperarse de su doble trasplante de pulmón

Ciudad de México a 30 de mayo de 2022.- Toño Mauri continúa retomando su vida tras haber estado al borde de la muerte y ahora compartió que se encuentra en México. El actor, de 56 años, publicó una fotografía en Instagram donde aparece junto a su hijo Antonio rodeados de globos para darles la bienvenida: «Llegando a México gracias a Dios», se puede leer en la descripción de la imagen.

Las muestras de cariño de amigos y familiares no se hicieron esperar, como la de su hija Carla, quien se casó el 8 de mayo en Miami y que Toño la llevó caminando al altar: «Te amo», escribió la joven cantante y agregó algunos corazones rojos.

Jorge “El Burro” Van Rankin también reaccionó: «Ese es mi Toño». El actor Héctor Soberón escribió: «Que te recuperes pronto», mientras que Alejandro Nones agregó corazones a la publicación.

Y es que parte de la familia de Toño Mauri vive en México, como su madre y su hermana la cantante Graciela Mauri.

Toño pasó ocho meses hospitalizado, después de ser ingresado en junio de 2020 por complicaciones de Covid-19. «Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa», dijo el actor a Despierta América en febrero sobre el día que lo internaron, «pero cuál fue mi sorpresa, que no fue así. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar».

«Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en Carla y en mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que me desperté del coma», relató el histrión, quien fue sometido a un trasplante doble de pulmón.

Toño Mauri parece estar enfocado en recuperar por completo su salud y retomar su vida profesional. Por lo pronto, ya dio sus primeros pasos en el terreno de la producción, pues se encuentra involucrado en la bioserie de Miguel Bosé, proyecto que lo tiene muy motivado.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Toño compartió algunos detalles: “Sí, estamos produciendo la serie de Miguel Bosé, con él, él es el productor, está el señor Bastón también, mi socio y yo. Estamos produciendo una bioserie que, además, está fascinante, la vida de Miguel es de verdad, aunque alguien le va a impactar, te jala, porque es una vida muy atractiva en cuestión de situaciones”.

El actor reconoció que Miguel Bosé está involucrado al máximo en su serie: “Él es un ser increíble y lo que él cuenta va a llamar mucho la atención de la gente y es la otra cara que no conocemos, la cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas qué hay detrás”, explicó.

