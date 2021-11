Toño Mauri regresa a la actuación tras doble transplante de pulmón

(AGENCIAS) 10 de noviembre de 2021.- Toño Mauri poco a poco va haciendo su vida normal. El actor y productor reveló que acaba de regresar a su trabajo como actor en la serie Mariachi, que produce junto con su hijo Antonio y que se graba en Guadalajara.

En entrevista con Ventaneando, el ex integrante del grupo Fresas con Crema habló de su regreso a los escenarios, que si bien será muy breve ha sido muy significativo para él. Además, Toño aseguró que hacer lo que más le gusta le ayuda mucho a nivel emocional y de salud.

«Hago un cameo (en la serie); viene mi hermana Graciela, también va a hacer su cameo. Son cositas que en su momento también van a salir. (En cuanto a la salud estoy) bien; estoy muy contento. Esto me ayuda mucho, me motiva mucho”, aseguró.

Toño Mauri contó en Ventaneando que el 15 de diciembre cumplirá un año del doble transplante de pulmón al que se sometió para salvar su vida, pues su sistema respiratorio había quedado comprometido debido al coronavirus, virus que contrajo en verano del año pasado.

«El día 15 de diciembre cumplo un año de mi trasplante de pulmones, pero hasta ahorita han funcionado muy bien. Aquí en Guadalajara me siento muy bien; la altura me va muy bien, el clima me va muy bien”.

Por otra parte, Antonio Mauri, hijo del actor y que es también protagonista y guionista de Mariachi, celebró poder estar de regreso en un set de filmación. “Es un honor poder estar aquí en Guadalajara con tanto mariachi, tanta tradición y tanta historia”.

