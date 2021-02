Toñita asegura que Cynthia Rodríguez arruinó su carrera

03 de Febrero de 2021.- En los últimos meses, Toñita Zamora, ex concursante de La Academia de la primera generación, ha dado mucho de qué hablar, pues meses después de haber participado en el reality show Desafío de Estrellas junto a otros famosos, reveló lo que supuestamente vivió junto a Cynthia Rodríguez, quien también era concursante de dicho programa.

Según declaraciones de Toñita, Cynthia Rodríguez frenó su carrera artística a partir de ese momento, asegurando además que, recibió malos tratos por parte de la famosa presentadora y cantante sin mencionar que, declaró que la cantante era “la consentida” de la producción.

“A mí sinceramente me tocó ver un disco que decía que la ganadora de Desafío de Estrellas 2 era Cynthia Rodríguez”. Además, compartió el hecho de que cada participante tenía maquillista, sin embargo llegó a notar cómo toda la atención se centraba en su compañera.

Al notar el favoritismo de la producción por la presentadora, Toñita de molestó y le gritó a la maquillista de Cynthia provocando el inicio de un enfrentamiento. “Fue cuando me molesté y le dije a su maquillista que dónde estaba y Cynthia se burló de mí de ‘jaja dónde están las cremas’”, fue parte de la declaración de Antonia al programa de espectáculos Chisme no Like.

Ante dicha situación, Toñita aseguró que se molestó por la respuesta y le respondió muy agresivamente, lo que llevó a los productores a optar por quitarle su apoyo en lo artístico.

“Nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera y a su familia; que les ibas a hacer daño”, fue el mensaje que supuestamente Antonina recibió por parte de la producción.

Además, aseguró que le cancelaron la oportunidad de grabar un disco con el compositor Rafael Pérez Botija y ciertas grabaciones navideñas que estaban pendientes.

En cuanto a Cynthia Rodríguez la famosa no ha hecho ningún comentario al respecto, sin embargo, es tanto el revuelo que ha causado nuevamente la famosa y polémica Toñita, que seguro habrá una declaración por parte de su compañera, quien actualmente funge como presentadora del programa matutino Venga la Alegría.

