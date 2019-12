Tommy Mottola festeja logro de su exesposa Mariah Carey y Thalía reacciona

(AGENCIAS)

20 de Diciembre de 2019.- A 25 años del estreno de “All I Want for Christmas Is You”, la cantante Mariah Carey lanzó un nuevo videoclip en vísperas de Navidad.

Luego de que la canción llegara al número uno de ventas a un cuarto de siglo de su lanzamiento, la cantante se animó a celebrar este logro con un nuevo clip, mismo que pocas horas después de salir a la luz casi logra un millón de vistas.

Tras el éxito que sigue teniendo la canción de Mariah, Tommy Mottola, su exesposo, recurrió a las redes sociales para felicitarla y contar una divertida anécdota sobre el lanzamiento del clásico navideño

“¡Felicidades de parte de Santa! ¡Y después de 25 años All I Want for Christmas is You está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (HOHOHO). En serio… ¡es la mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!”, escribió Tommy Mottola haciendo referencia a la cantante estadounidense quien lanzó un disco navideño en los años 60.

Además de sus grandes éxitos -como ‘Hero’, ‘Without You’ y ‘O Holy Night’- ‘All I Want for Christmas Is You’ se ha convertido en un gran referente de la carrera musical de la intérprete estadounidense.

El comentario causó mucha gracia a Mariah, quien respondió el mensaje: “¡Siempre el bromista! Me estoy riendo a carcajadas, gracias”. Sus palabras llegaron hasta Thalía, actual esposa de Mottola, quien apoyó a la ex de su marido con emojis de aplausos en el mismo post.

“All I Want for Christmas is You” fue lanzado en 1994 cuando Tommy y Mariah aún eran marido y mujer.

Se dice que la canción, escrita en colaboración con Walter Afanasieff, está inspirada en el amor de la cantante por su entonces marido, de hecho, fue él quien la convenció de grabarla.

Cuentan que cuando Tommy la escuchó supo que estaba ante un éxito pop, así que la convenció para que la grabara y la incluyera en la portada de su disco navideño Merry Christmas. Sin embargo, Mariah no estaba segura, precisamente porque temía convertirse en otra Connie Francis.

El tema ha sido interpretado por una gran variedad de artistas entre los que destacan Michael Bublé, Ariana Grande, Milos Foreman, Clementine Duo, Fifth Harmony y Justin Bieber. Asimismo, en 2003 formó parte de la banda sonora de la película ‘Love Actually’, interpretada por una niña.

