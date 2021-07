Toma Protesta Séptimo Regidor en Cabildo de Lerdo

Lerdo, Durango a 08 de julio 2021.- Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 81, el Presidente Municipal Homero Martínez tomó protesta al C. Efraín Adame Castillo como séptimo regidor del Ayuntamiento, quien después se uniría a Cabildo para participar de voz y voto en esta sesión.

Atendiendo la solicitud presentada, la pasada sesión de Cabildo, por los regidores de la Fracción del partido Morena para la integración del nuevo funcionario a las funciones del H. Cabildo, en el Dictamen emitido por la Comisión de Gobierno, con fundamento en los artículos 12, 18 fracción XVII y 111 del Reglamento Interno del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Lerdo, Dgo., así como los artículos 52 fracción XVII y 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, se tomó protesta de Ley al C. Efraín Adame Castillo como séptimo regidor del Ayuntamiento, suplente del anterior regidor Héctor González Salas que actualmente se encuentra fuera de su cargo por enfrentar un proceso legal.

En la sección de Asuntos Generales, la participación de los regidores fue en recibimiento de quien asumió el cargo de séptimo regidor en Cabildo, posteriormente, el noveno regidor Víctor Nájera agradeció al Presidente Municipal por la disponibilidad que le permitió viajar al extranjero en apoyo a campesinos para exportar productos originarios de Lerdo, además, le hizo entrega al alcalde y a la síndica municipal, de los productos.

Por su parte, Homero Martínez felicitó al funcionario por apoyar e impulsar los productos locales, destacando que el pago no solo es en pesos mexicanos, también dólares, lo que representa un impulso para los emprendedores locales.

“Entre todos debiéramos estar proyectando y que eso permita que las familias de Lerdo tengan un ingreso bien remunerado, felicidades por ese avance que sin duda beneficia a todos los que se avientan al emprendedurismo, es un avance para la gente de aquí del municipio” comentó el alcalde.

Otro tema que se abordó fue el vandalismo suscitado en el Centro de Atención Múltiple (CAM) de Lerdo, donde las autoridades optan por buscar la manera de apoyar a la escuela para resguardar la seguridad del plantel, ante esta solicitud, el Presidente Municipal dijo “entre todos podemos contribuir” reconoció que si cada regidor se suma, se generaría un apoyo, pues cada uno recibe 15,000 pesos para gestoría. No obstante, puntualizó que “mientras no tengamos una denuncia formal, nosotros no podemos actuar como autoridad” invitando a la directora del CAM acercarse con su reporte al Ayuntamiento o llamar al 911. De igual manera recordó que el Presidente de la República Mexicana informó que las escuelas dependen del Gobierno Federal, tanto mantenimiento, apoyos y equipamiento.

El alcalde habló sobre el COPLADEM y la propuesta de 21 millones de pesos, donde se espera que el Gobierno Estatal apoye con la mitad de recursos, para trabajar en las cinco obras complementarias: dos megatanques, las líneas de descarga de Monterrey, La Goma y pisos firmes, atendiendo las cifras del INEGI, “la idea es poder abatir esa carencia social” dijo HMC.

“Respecto al ramo 33, son 3 millones 21 mil pesos lo que llega durante 10 meses, entonces son 30 millones 200 mil pesos lo que estamos hablando del ramo 33, ustedes se acordarán que hemos utilizado casi 13 millones de pesos, es decir, para este ejercicio todavía quedan 17 millones de pesos”

La décima regidora Gloria Torres, agradeció que se efectúen los trabajos en La Loma, respecto a la colocación de un transformador para la luminaria, y solicitó ampliación de red en la comunidad aledaña a la Unidad de Conversión de Gas Natural, Homero Martínez dijo que la empresa está realizando las adecuaciones correspondientes para instalar las líneas de energía eléctrica, lo que permitirá que los trabajos que haga el municipio en favor a la localidad, disminuyan el costo.

Respecto al Dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas, se autorizó un oficio para cambio de uso de suelo, correspondiente a «L» Industria para Extracción de Materiales Pétreos (Criba), que consta de una superficie total de 95,499.95 metros cuadrados y 72,292.68 metros cuadrados.

En el punto número 8, Dictámenes emitidos por la Comisión de Alcoholes, se presentaron cuatro oficios donde solicitaban cambio de domicilio y denominación de la licencia de alcoholes, tres se aprobaron por unanimidad en sentido positivo y uno aprobado en sentido negativo, el cual refiere al oficio presentado por la Empresa Distribuidora de Cervezas Modelo en el Norte, S. de R.L. de C.V., registrado como Restaurant-Bar “Cabo Mago” con cambio a Restaurant-Bar “Alma Norte”, de colonia Villa Jardín a la colonia Centro de Ciudad Lerdo.

