Tom Hanks está dispuesto a vacunarse contra Covid-19 públicamente

(AGENCIAS) 22 de Diciembre de 2020.- Tom Hanks, quien sufrió una larga y dura convalecencia junto a su esposa, la también actriz Rita Wilson, tras contraer el coronavirus durante un viaje a Australia el pasado mes de marzo, aseguró que estaría más que dispuesto a recibir la vacuna contra la enfermedad delante de las cámaras a fin de espantar los miedos, inquietudes e incluso excusas que, al respecto, tiene un sector minoritario pero significativo de la población.

‘Oh, sí, por supuesto’, se limitó a responder ante la pregunta que se le formuló en su visita de este martes al programa de televisión ‘Today’, justo antes de urgir a la sociedad estadounidense a que respete escrupulosamente las medidas de prevención, como el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal, que se han demostrado más eficaces para mantener el virus a raya. ‘Creo que lo más importante de todo es evitar el contagio, transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso llevamos mascarillas y las hemos llevado siempre. No es solo para evitar una infección propia, sino para no pasarla a los demás’, explicó durante su entrevista. Hace unos meses, y poco después de regresar a Estados Unidos, Tom Hanks empleó expresiones mucho más severas para persuadir a los escépticos sobre la necesidad de cubrirse la nariz y la boca en público.

‘Estamos hablando de cosas simples, fáciles, si hay alguien que de verdad piense que no puede hacerlas, solo puedo decir que me da vergüenza. No seas idiota, ponte a ello y haz lo que te corresponde. Es como cuando conduces: no vayas muy rápido y pon los intermitentes. Dios, es sentido común’, aseguró visiblemente enfadado durante una rueda de prensa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...