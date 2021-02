The Weeknd, sin invitados especiales para su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl

(AGENCIAS)

06 de Febrero de 2021.- Que sí iba a tener y al final ¿que no? The Weeknd no tendría invitados especiales en su participación en el show del medio tiempo del Super Bowl a disputarse el próximo domingo 7 de febrero entre los Kansas City Chiefs y los Buccaneers de Tampa Bay.

Desde que se anunció que él sería el encargado de impregnarle música al Super Bowl, todo el mundo ha hecho diversas especulaciones sobre los posibles artistas que estarían a su lado, sobre todo, ya que ha tenido colaboraciones muy famosas y que se prestarían para integrarlas a su espectáculo (Daft Punk, Ariana Grande, Kendrick Lamar y Rosalía).

Sin embargo, el propio cantante canadiense se ha encargado de diluir la ilusión al mencionar para NFL Network que no cree tener invitados.

«He estado leyendo muchos rumores, no apostaría por eso (por tener invitados en su show)».

¿Por qué The Weeknd no tendría invitados en el sow de medio tiempo del Super Bowl?

La razón por la que The Weeknd no tendría invitados en su espectáculo de medio tiempo sería porque su presentación seguiría la línea que marcó en la serie de videos de las canciones que componen su disco ‘After Hours’. En estos videos cuenta la historia de una fiesta que se salió de control, en otro video clip es golpeado para terminar siendo ‘decapitado’ y, posteriormente, revivido.

Lo que se dice es que The Weeknd continuará esta trama en su presentación en el Super Bowl LV por lo que no habría invitados.

«No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales», finalizó.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter