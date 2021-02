The Weeknd promete un excelente espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl

(AGENCIAS) 05 de Febrero de 2021.- El misterio fue el principal ingrediente en la presentación de The Weeknd como el personaje que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LV.

El músico advirtió que, “Debido al covid, no podremos utilizar todas las áreas del Raymond James Stadium, pero haremos un uso de los espacios que no se ha hecho hasta ahora… usaremos un escenario en el estadio, pero no voy a decir más por ahora”, evadió la insistencia de la prensa y dejó la puerta abierta para la sorpresa.

En una conferencia breve, que duró apenas 10 minutos, el músico canadiense que es reconocido como uno de los más importantes intérpretes de la música en la actualidad, se dijo “honrado” con el honor de ser el primer originario del país de la hoja de maple en ser el responsable del Halftime Show del Super Bowl, luego que Shania Twain, Dan Aykroyd y The Blues Brothers estuvieran antes como acompañantes.

Y en este aspecto, tampoco dio detalles de quiénes lo estarán acompañando este domingo, “de nuevo, tendrán que ver el espectáculo”. Pero hizo énfasis en que su show favorito fue “el de Diana Ross, en 1996. Espero que podamos hacer algo a esa altura… aunque yo no tengo tanto dinero”, bromeó.

The Weeknd reiteró “deben ver el show este domingo”, pero se espera que tenga algo preparado como parte de sus mensajes sociales en apoyo a la comunidad de raza negra; continuando así el soporte que ha estado dando en Tampa Bay en días previos, donando comidas a trabajadores de la salud.

“Si veo que las personas tienen problemas, yo sólo quiero ayudar. Cuando crecí no tenía dinero, así que dar algo de lo que tengo no es difícil”, apuntó.

