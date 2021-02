The Weeknd pondrá millonaria suma de su bolsa para su show en el Super Bowl

(AGENCIAS) 03 de Febrero de 2021.- A cuatro días de que se celebré el Super Bowl, The Weeknd ya se encuentra en Tampa (Florida) preparándose para amenizar el medio tiempo del partido con su actuación, que promete no decepcionar a nadie por la información que ha trascendido hasta ahora.

El músico sabe que, para dar lo mejor de sí mismo en el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, tiene que descansar como es debido y para ello no ha escatimado la hora de pagar cien mil dólares para alojarse en una mansión de Davis Islands que cuenta con una piscina, impresionantes vistas de la bahía y su propio muelle privado.

Los gastos no terminaron ahí. Según la información que publica el New York Post, el artista ha puesto siete millones de dólares de su propio bolsillo, aumentando el ya de por sí generoso presupuesto de su número musical para garantizar que se adapte a su visión, es decir, que sean unos trece minutos que los espectadores no olviden fácilmente.

Lo cierto es que el listón está muy alto. Al margen de la participación de Maroon 5 en la edición de 2019, que pasó sin pena ni gloria en medio de la polémica por contratar a un grupo blanco tras las sanciones de la NFL a los jugadores negros que se arrodillaron durante el himno estadounidense, los últimos años han ofrecido unos shows legendarios de la mano de Lady Gaga, que saltó del techo del estadio para sorpresa de todos, y Jennifer Lopez y Shakira, que llevaron el sabor latino al Super Bowl a golpe de movimiento de caderas.

En medio de la locura de preparativos, The Weeknd también ha encontrado tiempo para enviar este lunes comida del restaurante local Mama’s Southern Soul Food al personal sanitario del hospital AdventHealth Carrollwood.

