‘The Economist’, pasquín mentiroso y falto de ética: López Obrador

Ciudad de México a 28 de mayo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la revista británica The Economist, -a la que después llamó pasquín y difusora de propaganda ramplona que hace el ridículo- publicó una portada “majadera, muy grosera, y desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías”.

The Economist publicó en su reciente edición una portada en la que el mandatario aparece como protagonista, lo que generó una respuesta inmediata del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien ayer jueves difundió una carta de respuesta a la editora de ese medio, Zanny Minton Beddoes, en la cual le reprocha la “virulencia y fragilidad argumentativa” de su contenido, que es una “síntesis de exasperación” de las élites.

En la conferencia de prensa matutina el mandatario se refirió al caso, dentro de una respuesta sobre sus adversarios políticos, en la que respondió: “ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación, entonces sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías, se acuerdan aquello del mesías tropical, pues es lo mismo, y todavía con la falta de ética de que llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar”.

Aseguró que se hizo un artículo “muy propagandístico en contra nuestra, me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante. Es normal, están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje”.

Estas revistas o periódicos del extranjero, dijo, se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó, se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México.

Afirmó que la revista británica “hace el ridículo, y en el periodismo y en la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo. Imagínense una portada como si fuera un cartel, es una propaganda muy ramplona, de pasquín, entonces eso no les ayuda, si de por si los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad”·

López Obrador señaló que la revista no respetó ni siquiera las formas, pues es “como si yo voy a Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo (Jeremy) Corbyn, del Partido Laborista, pues yo no puedo hacer eso, porque eso les corresponde a los ingleses”.

Insistió en que hay un “estado de ánimo de mucho enojo, porque se están llevando a cabo los cambios en el país, sus representantes en México, intelectuales orgánicos, también defensores de la política de pillaje, de todo el saqueo que se llevo a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se haya llevado en la historia del país, todos los que participaron o guardaron silencio, ahora están molestos, porque el pueblo dijo basta, tenemos que ser respetosos, pero al mismo tiempo diferenciarnos”.

