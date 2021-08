Tendrá casas de enlace y gestoría, el Distrito 02 Federal: Omar Castañeda

Durango, Durango a 10 de agosto de 2021.- Dándole seguimiento al encuentro con los ciudadanos, el diputado federal electo por el Distrito 02 de Durango, Omar Castañeda González, realizó un recorrido por Santa María del Oro, Guanaceví e Indé, municipios donde externó su compromiso por buscar recursos que cubran las necesidades más sentidas de todas las comunidades que, por su lejanía, siempre quedan rezagadas cuando de mejoras se trata.

Además, en estos municipios agradeció el apoyo de la población en los pasados comicios, donde lo favorecieron con su voto, ya que esto permitirá que se realicen las gestiones necesarias ante el Congreso, desde el próximo mes de septiembre, cuando tomen posesión de sus cargos, tanto Omar Castañeda como el diputado suplente René Galindo.

Con esta nueva forma de hacer política, al visitar las mencionadas comunidades y saber de primera mano lo que necesita la gente, hace que el qué hacer, se enfoque en administrar adecuadamente los recursos, afirmó.

“Estamos tomando nota porque la propuesta legislativa que vamos a llevar a la Cámara de Diputados, va a ser escuchando a la gente”.

“No podemos logar un cambio si no los escuchamos, si no vamos con ustedes y hablamos en persona. Olvídense de la vieja política y rancia, cuando los políticos sólo los visitaban en campaña”.

Castañeda González explicó que entre sus proyectos está abrir casas de gestoría en todos los municipios, con el fin de que la población cuente con un enlace cercano y verdaderamente interesado en beneficiar a quien lo necesite. “Tengan confianza porque lo mejor está por venir”.

“Lo que Morena busca, es que se haga sinergia con la federación, el estado y los municipios. Que no falte qué comer en los hogares, que los adultos mayores no estén abandonados, que los campesinos y los productores no sufran para producir y que los niños tengan un futuro mejor”.

