Televisa reacciona ante complicidad de actor en violación de Daniela Berriel

Ciudad de México a 09 de Marzo de 2021.- Luego de que la actriz y conductora Daniela Berriel denunciara a través de sus redes sociales que fue víctima de violación por parte de Eduardo Ojeda y señaló al actor Gonzalo Peña, quien actualmente participa en la telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia?, como su cómplice, la televisora envió un comunicado para informar que han suspendido temporalmente las grabaciones del español.

“Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, mientras que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local”, expresó la empresa.

“Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones de Gonzalo ‘N’ en una de nuestras producciones. Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres hoy, #8M, y todos los días”, se añade en el comunicado.

En un video que compartió en su perfil de Instagram, Daniela contó el momento en el que sufrió abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda, un amigo de su ex novio, Gonzalo Peña. De acuerdo con sus declaraciones, los hechos sucedieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje que hizo a Acapulco en compañía de Gonzalo tras haber terminado su noviazgo con él.

La actriz contó que tiempo después de terminar su relación, éste la invitó a Acapulco. Al llegar al lugar, la joven pasó algunas horas con otras personas que habían acudido al viaje, poco después se quedó a solas con Gonzalo y el otro hombre.

«Empezaron a hablar de los tríos y contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha (…) Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, comentó la joven.

A pesar de que el hombre salió de la habitación, regresó para abusar de Daniela, quien despertó al darse cuenta de lo que estaba pasando.“Me paré, me pasé a la cama, él me siguió y yo le decía que me dejara en paz (…), después de rogarme se salió del cuarto. Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock (…) Me hice bolita al lado de Gonzalo, ya estaba despierta y si él quería seguir violándome iba a tener que usar su fuerza, se acercó y me jaló. Me dijo que todavía no había acabado, me empezó a pegar y empezó a gritarle a Gonzalo a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: ‘ ¿Por qué te enojas si te la acabas de co… bien rico?’”, relató.

La tarde del domingo la fiscalía de la Ciudad de México confirmó la detención del presunto agresor.

