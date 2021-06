Tefi, víctima de Eleazar Gómez, presume a su nuevo novio: «Llegó el amor bonito»

(AGENCIAS) a 13 de junio de 2021.- Esta semana, Eleazar Gómez terminó de pagar a Tefi Valenzuela el monto de 420 mil pesos que le fue impuesto por concepto de reparación de daños por el delito de violencia familiar a cambio de obtener libertad condicional, pero la modelo peruana está en otro canal, literalmente.

En marzo cambió la vida de Tefi al conocer al coach de vida Luka Lah, quien se convirtió en su novio y con el cual ahora disfruta de la vida y viaja por el mundo.

La primera pista sobre un posible romance la dio a mediados de marzo en una publicación en Instagram en la que promovía junto con él una bebida proteica. El siguiente post que protagonizó con Luke dejó claras las cosas: Sí andan y están súper enamorados.

Se trata de un video que, según consta en la red social, se grabó en Yakarta, Indonesia, en el que él le declara su amor y le repite varias veces que la ama.

“Luka: Estaba pensando en una leyenda, pero no hay palabras para describir mi amor por ti porque creo que decir ‘Te amo más’ no es suficiente para expresar lo que siento en este momento… Chicas no se desesperen, un día llega ese amor bonito del cual escuchaste toda la vida”, escribió Tefi Valenzuela.

Con él ha estado en Miami, en Bali y en Los Ángeles… y es tanto el amor que incluso lo llama “esposo”… ¿Se habrán casado? Aún no ha quedado claro, pero sí se sabe que ella encontró en él lo que había soñado.

“Contigo no volví a probar alcohol, me volví fan de los libros, y entendí que entrenar mente y alma es más sexy que mis pompas. Gracias mi rey encantado, multimillonario y perfecto esposo para Tefi”, escribió en su último post.

¿Y de Eleazar y la deuda saldada? La modelo aún no se ha pronunciado al respecto. El pago por concepto de reparación de daños a Tefi se dividió en tres partes, cada una de 140 mil pesos; una de ellas se hizo fuera del tiempo estipulado, pero aún así se cumplió. Y, por fin, este 4 de junio el actor cubrió todo lo que debía, según confirmó el programa Ventaneando.

Además del pago de los 420 mil pesos, Eleazar Gómez se comprometió a disculparse públicamente con Tefi, no acercarse a ella, no cambiar de residencia y no hablar del tema en sus redes sociales.

