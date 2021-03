Tefi Valenzuela reacciona al hecho de que Eleazar Gómez quedó libre

Ciudad de México a 26 de Marzo de 2021.- Luego de que la tarde de este jueves se diera a conocer que el cantante Eleazar Gómez quedaría en libertad condicional, ahora su ex novia, Tefi Valenzuela reacciona a los principales cuestionamientos en un breve video que compartió en sus redes y que ya circula en la web.

Recordemos que en noviembre del año pasado Eleazar fue detenido luego de violentar a quien fuera su pareja y después de causarle varias lesiones a causa de dicho maltrato. El actor estuvo desde entonces en el Reclusorio Norte, y ayer un juez determinó que podía salir libre, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones, que incluyen disculpas públicas a la víctima así como iniciar un proceso de terapia.

En su video, Tefi señala que respeta la decisión de las autoridades y señala que ‘nadie’ podrá cuestionar su verdad, pues parte de las negociaciones que se realizaron incluye el reconocimiento del daño.

“Hago este video porque muchos se preguntan y me han estado llamado para saber que opino sobre lo que pasó hoy porque me vieron llegar muy tranquila pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin embargo, había otras solicitudes”, dijo.

“Hoy Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional y antes de decir cómo pasó, quiero decirles que lo que me llevo hoy y lo más importante y creo que ganamos. Hoy 25 de marzo nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad”, agregó Valenzuela.

“En honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante de mí y a partir de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y también tendrá que tomar tres años de terapia”, señaló la modelo.

Valenzuela recalcó su respeto a la decisión del juez, y dijo que desde el día uno ella se mantuvo firme en dicha postura, además dijo que no se arrepiente de haber denunciado y exhortó a las víctimas de violencia a no quedarse calladas.

“Yo siempre dije que desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera. No voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo porque creo que dije desde el día uno que lo iba a dejar en manos de la justicia”, explicó.

“Estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto y hoy se sabe que dije la verdad. Las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar ese tipo de precedentes y no vuelva a pasarle a otras mujeres”, dijo.

