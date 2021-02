Ted Cruz, senador por Texas, vacaciona en Cancún mientras el estado se congela

(AGENCIAS) 19 de Febrero de 2021.- Ted Cruz, senador republicano por Texas, voló hacia Cancún, Quintana Roo mientras su estado vive una de las peores tormentas invernales de la historia, una crisis que ya ha provocado casi 30 muertes y ha dejado a millones de personas sin electricidad ni agua corriente. En un comunicado, el legislador dijo que él voló con sus hijas el miércoles y que regresaría este jueves, después de una ola de llamados a que renuncie por este viaje familiar.

‘Con las escuela cancelada esta semana, nuestras hijas pidieron hacer un viaje con sus amigos. Queriendo ser un buen paá, volé con ellas anoche y volaré de vuelta esta tarde’, indicó Cruz en un comunicado enviado al Washington Post.

Las fotos que circulan en las redes sociales parecen mostrar al republicano en la fila del aeropuerto, en una sala de pasajeros y a bordo de un avión. Pero no estaba claro cuándo se tomaron las fotos y las solicitudes de confirmación no ofrecieron respuestas.

‘Recién confirmado que el senador Ted Cruz y su familia volaron a Cancún esta noche por algunos días a un resorte que había visitado anteriormente. Cruz parece creer que no hay mucho que él pueda hacer en Texas por los millones de texanos que permanecen sin electricidad o agua y están literalmente congelándose’, escribió el miércoles el periodista David Shuster en su cuenta de Twitter.

El mensaje fue acompañado de una foto del legislador republicano en un avión, usando una mascarilla. Shuster aclaró que el mensaje fue confirmado por varios testigos en Cancún y que el personal del senador se había negado a hacer comentarios al respecto.

Un usuario le respondió con una foto de Cruz en la sala de espera de United Airlines, sin usar cubrebocas. Millones de texanos seguían paralizados por los cortes de luz y agua tras la tormenta invernal y las gélidas temperaturas que dificultaban los esfuerzos por restablecer el suministro eléctrico completo.

Con 2.7 millones de hogares tejanos aún sin calefacción, los líderes advirtieron de un efecto dominó en las infraestructuras, ya que la falta de energía cortó el suministro de agua, puso a prueba la capacidad de los hospitales para tratar a los pacientes COVID-19 y aisló a comunidades vulnerables con carreteras congeladas aún intransitables.

La controversia sobre la tormenta se convirtió rápidamente en terreno de la incipiente batalla electoral de 2022 por los escaños del Congreso en Texas, aunque Cruz no se presentará a la reelección hasta 2024. ‘Adivinen qué senador estadounidense de Texas voló Cancún mientras el estado se estaba congelando hasta la muerte y tenía que hervir agua’, dijo el representante demócrata por Houston, Gene Wu, en Twitter. El ex representante demócrata por Texas y ex aspirante a la presidencia, Beto O’Rourke, criticó la falta de responsabilidad de Cruz, quien decidió tomar vacaciones mientras el estado viven una crisis. ‘Entiendo que (Cruz) está vacacionando en Cancún ahora, mientras la gente se está, literalmente, muriendo por congelamiento, en el estado donde fue elegido para representar y servir’, dijo O’Rourke en entrevista con MSNBC. O’Rourke se quedó muy cerca de arrebatarle el puesto en el Senado a Cruz en las elecciones legislativas de 2018. ‘¡Texas, te mereces algo mucho mejor! Mejora tu representación a partir del 22!’, tuiteó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison. Unos días antes, el senador republicano había sido ridiculizado por sus colegas demócratas, quienes recordaron cuando Cruz se había burlado de los cortes de electricidad en California durante las olas masivas de calor de 2019.

‘No tengo defensa. Una tormenta de nieve azota Texas y nuestro estado se cierra. No es bueno. Permanezcan seguros’, respondió Cruz el martes. En otros mensajes, Cruz llamó a los texanos a donar sangre, así como a permanecer en casa durante la emergencia.

En los últimos días, una masa de aire gélido del Ártico azotó al centro sur de Estados Unidos, una región desacostumbrada a tales extremos, dejando una treintena de muertos y a millones de residentes de Texas sin electricidad, aunque la energía comenzaba a restablecerse gradualmente este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que una tormenta invernal ‘importante’ afectará un área que se extiende desde Virginia, en la costa este, hacia el noreste.

‘Se pronostica que la franja de nevadas más intensas ocurrirá desde los Apalaches de Virginia y Virginia Occidental hasta el norte de Maryland y el sur de Pensilvania’, dijo el NWS, advirtiendo sobre las peligrosas condiciones para viajar.

Pese a que en Texas la masa de aire frío empezaba a disiparse, se espera que las temperaturas se mantengan bajo cero, dijo el NWS. El frío podría permanecer ‘en el centro-sur de Estados Unidos hasta el sábado por la mañana’, indicó. ‘Las llanuras y el valle de Misisipi pueden esperar temperaturas diarias entre 20 y 30 grados por debajo de lo normal’.

Y los texanos, sin energía y con poca agua En Texas, las empresas de energía debieron realizar cortes parciales desde el fin de semana pasado para evitar un recalentamiento del sistema debido a los picos de demanda. ERCOT, la empresa que administra la red de distribución de este estado del sur del país, dijo el miércoles que había restaurado la electricidad en alrededor de 1.6 millones de hogares.

Según el sitio Poweroutage.us, que da cuenta de los cortes de energía en Estados Unidos, más de 674.000 abonados en Texas permanecían sin energía en la mañana del jueves. La escasez de energía se vio agravada por el cierre de varias centrales eléctricas a gas y turbinas eólicas debido a la situación climática.

Además, millones de residentes de Houston sufrían una fuerte pérdida de presión del agua, por lo que las autoridades instaban a hervirla antes de tomarla o utilizarla para cocinar. La angustia era visible en la iglesia Lakewood de Houston, donde muchos se refugiaron para escapar del frío. David Hernández, de 38 años, pasó allí la noche después de que su vehículo se averiara. ‘Estaba tratando de dormir en el auto, pero hacía demasiado frío.

Todos los líquidos se congelaron, así que era como dormir en un freezer’, dijo. ‘Tuve que venir aquí, no tenía otra opción”. Las autoridades de Texas abrieron unos 300 ‘centros de calentamiento’ de emergencia en todo el estado. Beto O’Rourke, ex candidato texano en las primarias demócratas, dijo al canal MSNBC que la situación es ‘peor de lo que se dice’ pues ‘la gente ha pasado días sin electricidad’.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter