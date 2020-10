Tabla general de posiciones del Guard1anes 2020 sin juegos pendientes

(AGENCIAS)

13 de Octubre de 2020.- Con la victoria de Santos Laguna sobre Xolos de Tijuana en Torreón se puso al día la tabla general de posiciones del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, León continúa como único líder con amplia diferencia sobre sus perseguidores.

Al momento, los conducidos por Ignacio Ambriz están en la cima con 30 puntos. Detrás de ellos aparecen Cruz Azul, América y Pumas UNAM, que serían los otros tres clubes que entrarían, de manera directa, a la Fiesta Grande. Aunque todavía restan cuatro encuentros para que se sepan los clasificados.

Por el triunfo de los Guerreros, el principal damnificado fue Toluca. Los dirigidos por Guillermo Almada llegaron a 18 unidades y superaron a la institución mexiquense. Es decir que, ahora, los Diablos Rojos ocupan el décimo puesto, algo que podría preocupar sobre el cierre del semestre.

Si hoy finalizara el Guard1anes 2020, los duelos del repechaje serían: Tigres UANL vs. FC Juárez, Monterrey vs. Puebla, Pachuca vs. Toluca y Chivas de Guadalajara vs. Santos Laguna. Y cabe recordar que los ingresos a la Liguilla se definirán a partido único y con localía en la cancha del club mejor ubicado.

