Suspenden a Turry Macías de «Hoy», él responde a acusaciones por abuso sexual

(AGENCIAS) 25 de Marzo de 2021.- Luego de Arturo Macías fuera acusado por la actriz Laura Pons de abuso sexual cuando era menor de edad, el locutor rompió el silencio y se defendió de los señalamientos. Sin embargo, el “Turry”, como es conocido, fue suspendido por el programa matutino ‘Hoy’, esto mientras su situación se aclara.

Macias recurrió a sus redes sociales para asegurar que las acusaciones que hizo la joven en su contra son falsas. “Hay dos maneras de ser popular en el medio artístico y ganar seguidores. Una trabajar mucho forjando una carrera de años destacando por talentos y dedicación. La otra buscar ser parte de un escándalo para llamar la atención de los medios colgándote de alguien que conoces que está en el medio”, escribió Arturo.

“Muchas gracias por sus mensajes. “Lo que comentan de mí es falso, yo respeto mucho a las mujeres en todo momento”, escribió Macías en su cuenta de Instagram.

Además, aseguró que muy pronto tendrán respuesta legal sobre este caso: “Legalmente pronto les daré una respuesta y postura a este caso. Y bienvenidos todos sus comentarios al respecto”, finalizó.

Una de las famosas en brindarle su apoyo casi de inmediato fue Rocío Sánchez Azuara, quien aseguró que lo conoce desde hace tiempo y recalcó que jamás ha estado involucrado en este tipo de situaciones: “¿De qué me perdí y qué pasó? Te conozco desde hace muchos años (15 mínimo) y jamás has estado involucrado en ninguna situación de ese tipo y menos en un escándalo o chisme. ¿Qué pasó? Si puedes mándame Whatsapp”, dijo la conductora de un talk show.

Otra en brindarle su apoyo públicamente fue Yolanda Andrade, quien le mostró su solidaridad con unos emojis de corazón.

En un breve comunicado, la producción del programa ‘Hoy’ se pronunció sobre la polémica que envuelve a Arturo Macías. “Ante la acusación hecha por Laura Pons, y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de la producción de Hoy”, informó el programa matutino.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ donde la joven de 23 años aseguró que hace seis años fue abusada sexualmente por el integrante del matutino ‘Hoy’.

«Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en un evento de XV años, una expo. Durante ese tiempo, mi familia estaba en una situación muy vulnerable económicamente, todos la estábamos pasando muy mal. Él apoyó a mi familia dándoles productos de la radio, como discos y cosas así, para que mi familia los vendieran y pudiéramos salir adelante», reveló la joven de 23 años.

Tras meterse al jacuzzi, el locutor llevó a Laura a una cama para abusar sexualmente de ella. Cabe mencionar que cuando esto ocurrió, la actriz solo tenía 17 años de edad. “En la cama me empezó a abrazar, a tocar, saca el condón y me dice ‘ahora sí quítate todo’. Pero yo no me quité nada. Se pone el condón y le digo: ‘no, Arturo, ¿qué te pasa?’. De inmediato prende la televisión y me pone pornografía. Me acuerdo en un momento (me dijo): ‘Relájate Lau’ y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero sí pasó eso“, contó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet