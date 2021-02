Surgen detalles del abuso de Ricardo ‘N’ contra su hija: “Me decía que jugábamos al spa”

(AGENCIAS) 27 de Febrero de 2021.- La hija de Ricardo ‘N’ contó lo que le pasó en manos de su propio padre en declaraciones ante las autoridades a quienes dio detalles del presunto abuso.

La denuncia que llevó a Ricardo ‘N’ a ser detenido por presuntamente violar a su hija de 14 años contiene detalles escabrosos sobre el abuso que ocurría a puerta cerrada entre el actor y la menor de edad.

Algunos medios, revelaron el contenido de la denuncia, donde las declaraciones de la menor de edad describen lo que le ocurrió desde que tenía 5 años.

“Cuando tenía 5 años solo tengo recuerdos de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de casa”, dijo la pequeña ante las autoridades.

“Mi papá comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugábamos al spa, que consistía en que yo me desnudara y también mi papá lo hacía. Con cremas y aceites me acariciaba”.

Cuando tenía 10 años comenzó a mostrarme sus videos de cuando tenía relaciones sexuales con las mujeres con las cuales salía o me contaba historias. Me hacía sentir incómoda”.

También recordó: “Cuando tenía 11 años no tenía cuarto propio, me tenía que quedar a dormir con él y en la noche, de repente, jalaba mi mano. Las veces que le reclamaba porque me agredía de esa forma, me chantajeaba y decía que él acabaría en la cárcel o que incluso se iba a suicidar”.

Incluso aseguró: “Cuando llegó mi periodo a la edad de 13 años una vez tardó en bajarme, le comenté a mi papá y decidió hacerme una prueba de embarazo pero el resultado fue negativo”.

Por su parte, la madre de la menor de edad aseguró que Ricardo ‘N’ aceptó su culpa, pero responsabilizó a su hija por ello.

“Mi hija menor se acercó a mí para decirme que no quería ir con su papá. Yo le pregunté por qué y me dijo que desde que tenía la edad de cinco años su papá comenzó a tocar su cuerpo. Y mientras ella crecía, las agresiones sexuales fueron aumentando.

“Ese mismo día decidí reclamarle a Ricardo y me contestó que sí lo había hecho, pero había sido culpa de mi hija”.

Sin embargo, a través de un comunicado, Ricardo ‘N’ negó los hechos desde el reclusorio donde permanece detenido.

Aseguró que es falso que haya abusado de su hija y no está dispuesto a callar.

“Poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho a informar a su público y con mayor importancia en este caso, por la naturaleza de los monstruosos hechos”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet