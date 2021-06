Supervisa Salud Coahuila aplicación de 25 mil 500 vacunas

Destaca que para este 2, 3 y 4 de Junio se tienen disponibles 70 mil dosis AstraZeneca para este segmento de la población saltillense



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 02 de Junio del 2021.- Durante el primer día de aplicación de vacunas contra el Covid para adultos mayores de 60 años en su refuerzo, el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, destacó que se distribuyeron 22 mil 500 dosis en 9 sedes disponibles.

En un recorrido de supervisión a los módulos de atención vehicular en Saltillo, mencionó que se hicieron llegar 10 mil vacunas para el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila; 5 mil para la Hacienda “El Mimbre”; 7 mil 500 para las clínicas del IMSS, y 3 mil más para el módulo ubicado en las instalaciones de CANACINTRA.

Bernal Gómez aplicó algunas de ellas, dialogó con asistentes y reconoció el trabajo interinstitucional que realizan con la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y autoridades municipales de Saltillo y Arteaga.

Explicó que durante los tres días —del 2 al 4 de junio— se espera aplicar entre 65 mil y 70 mil vacunas a adultos mayores de 60 años, con el apoyo de 36 células vacunadoras en estos 9 módulos ubicados en la Capital del Estado.

“Ante la apertura de más espacios para vacunar tenemos una atención dinámica, por lo que sugerimos a la población que acude, asistir a aquellos que estén cerca de sus hogares y con ello despresurizar cualquier posible concentración que se pueda dar (…). Sin embargo, hasta el momento todo transcurre con normalidad”, agregó.

Recordó que en Coahuila se tiene un avance importante, ya que se han aplicado vacunas a personal médico de primero y segundo nivel, a docentes, a mayores de 50 y 60 años y a mujeres embarazadas.

“Reiteramos el exhorto a la población y a sus familias a acudir a estos módulos previamente preparados para su atención”, insistió.

“Nuestra sugerencia es que acudan atendiendo las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y sana distancia, además de que no es necesario llegar temprano para su aplicación, dado que los horarios permiten atender a todos los solicitantes”, mencionó.



SIN INCIDENTES MAYORES

El Secretario de Salud detalló que no se reportaron incidentes mayores por parte del Sistema de Atención Médica de Urgencias que colocó unidades de atención en cada sede.

“Nos reportaron únicamente en el Campus de la UA de C a un adulto que se cortó con un vidrio, pero no necesitó sutura. Fue revisado por nuestros paramédicos y no fue una situación grave”, apuntó Bernal Gómez.

Si alguna persona que acuda presenta malestares antes y posteriores a recibir su vacuna, en el lugar existen equipos especializados que pueden atenderlos de manera inmediata, afortunadamente no hemos tenido esos casos, reiteró.

Enfatizó que los módulos drive thru permanecerán abiertos de las 08:00 a las 17:00 horas hasta el viernes, y las unidades del IMSS (peatonales) tendrán un horario de las 08:00 a las 16:00 horas.

